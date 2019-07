Colômbia: Ex-líder das Farc perde mandato de senador

O Conselho de Estado da Colômbia confirmou na quarta-feira, 10, que Iván Márquez, um dos ex-líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e foragido desde o ano passado, perderá seu mandato como senador por não ter tomado posse.



Márquez alega que falta garantias para que ele possa viver em sociedade com segurança. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.