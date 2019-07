Sonda japonesa Hayabusa2 pousa em asteroide pela segunda vez

A sonda espacial japonesa Hayabusa2 pousou com sucesso na manhã desta quinta-feira (horário japonês) no distante asteroide Ryugu, como parte da delicada missão iniciada em 2014, anunciou a Agência de Exploração Espacial japonesa (Jaxa).

"O pouso foi um sucesso", declarou a Jaxa durante uma transmissão ao "vivo" pela Internet da sala de controle da missão, onde todos os técnicos se levantaram para comemorar.

Desta forma, a Hayabusa2 pousou pela segunda vez no Ryugu, um corpo celeste em torno do qual girava há meses.

A sonda deve recolher amostras de poeira do subsolo, mas até o momento não há informações sobre esta etapa da missão.

O dispositivo, que em geral se encontra orbitando o asteroide a cerca de 20 km de distância, iniciou sua descida na quarta-feira.

Hayabusa2 teve seu primeiro contato com o asteroide em fevereiro, para recolher poeira da superfície.

Meses depois, em abril, os cientistas japoneses conseguiram criar o que chamaram de primeira cratera artificial em um asteroide, com a sonda lançando um dispositivo explosivo no Ryugu para levantar material com o objetivo de revelar mais sobre as origens da vida na Terra.

A aventura da Hayabusa2, a um custo de cerca de 30 bilhões de ienes (270 milhões de dólares), começou em 3 de dezembro de 2014, quando a sonda começou uma longa jornada de 3,2 bilhões de quilômetros para chegar a Ryugu, que está localizada a uma distância média de 340 milhões de quilômetros da Terra, já que é impossível viajar em linha reta.

A sonda deve retornar à Terra em 2020.