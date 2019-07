Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (estande n.º 501) apresentará suas soluções inteligentes e eficazes de sensores lidar para veículos autônomos (autonomous vehicles, AVs) e sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) no Simpósio de Veículos Automatizados, de 15 a 18 de julho em Orlando.

Point Cloud generated by the Velodyne Alpha Puck?, which can simultaneously locate the position of people and objects around a vehicle and assess the speed and route at which they are moving. (Photo: Business Wire)

O estande da Velodyne destacará o Velodyne Alpha Puck?, um sensor lidar produzido especificamente para condução autônoma e segurança avançada de veículos em velocidades de estrada, e a visão direcional Velodyne Velarray?, um componente vital do ADAS. Os sensores lidar da Velodyne mostrarão sua combinação de longo alcance, alta resolução e visão de amplo campo, líder do setor. A Velodyne é uma fornecedora de grande volume de sensores lidar no setor automotivo, com mais de 250 clientes globalmente.

Em uma sessão do simpósio, Vidya Devarasetty, gerente global de vendas automotivas e desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar, dará uma apresentação sobre "Sensores Lidar 3D de alta definição: uma parte vital da condução autônoma do futuro". A sessão fornecerá uma visão geral de como os sensores lidar usados para a tarefa específica de condução autônoma, incluindo casos de uso que provaram ser difíceis para soluções baseadas em câmera e radar. Incluirá uma visão geral do mercado onde a tecnologia se posiciona atualmente e fornecerá uma visão do que esperar da próxima geração de sensores lidar de alta definição. A sessão ocorrerá em 16 de julho das 16h30 às 17h na sala: Sago.

"Mais de 90 por cento dos acidentes são causados por erros humanos, de acordo com os dados do governo dos EUA. Esses acidentes podem ser evitados se os veículos forem equipados com sensores lidar dianteiros, que fornecem medidas precisas de objetos na estrada em todas as condições climáticas", disse Devarasetty.

Em outra sessão do simpósio, Frank Bertini, gerente de negócios de UAV e robótica da Velodyne Lidar, fará uma apresentação sobre o "Estado do sensor Lidar 3D de estado sólido". A apresentação técnica discutirá como os microchips integrados específicos de aplicativos lidar de estado sólido (application-specific integrated microchips, ASIC) da Velodyne proporcionaram um avanço no design do sensor lidar 3D. A sessão ocorrerá em 17 de julho das 13h30 às 17h30 na sala: Grand 10.

"Os principais sensores lidar eletrônicos estão passando de placa de circuito impresso para ASIC, o que oferece vantagens como maior densidade, menor custo e maior confiabilidade. A tendência segue a Lei de Moore, levando a diminuições dramáticas de tamanho, peso e custo em períodos de tempo relativamente curtos", disse Bertini.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

