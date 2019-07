Venezuela pede a Espanha extradição de acusado de morte de jovem queimado em protesto

A Venezuela pedirá a extradição de um homem preso na Espanha pela Interpol, acusado da morte de um jovem que foi queimado por manifestantes durante protestos contra o governo de Nicolás Maduro em 2017, anunciou a Procuradoria nesta quarta-feira.

"Foi detido na Espanha o senhor Enzo Franchini (...). O Ministério Público informa que iniciou os trâmites necessários ante as autoridades competentes" para "a imediata extradição do suposto homicida de Orlando Figuera", informou o procurador-geral, Tarek William Saab, no Twitter.

Figuera, de 21 anos, morreu na noite de 3 de junho de 2017 depois de ter sido esfaqueado e queimado durante um protesto da oposição em 20 de maio daquele ano em Caracas. Sofreu queimaduras em 80% do corpo.

O caso de Figuera, que segundo o governo foi linchado após ser apontado como chavista, é qualificado por altos funcionários como um "crime de ódio".

"Ante este repugnante crime de ódio", a Procuradoria atribuiu a Franchini os crimes de "instigação pública, homicídio intencional qualificado e terrorismo", acrescentou Saab.

O caso ocorreu durante a onda de protestos ocorridas entre abril e julho de 2017 para exigir a saída de Maduro do poder.

Dirigentes opositores e organizações defensoras dos direitos humanos denunciaram então uma forte repressão de policiais e militares contra as mobilizações registradas em Caracas e outras cidades do país, que deixaram 125 mortos.