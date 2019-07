EUA vai investigar imposto francês sobre gigantes tecnológicas

Principais cidades sofrerão com aquecimento dramático em 2050

Principais cidades sofrerão com aquecimento dramático em 2050

Presidente libanês lamenta sanções dos EUA a legisladores do Hezbollah

Enviado francês mantém reuniões no Irã para salvar acordo nuclear

Netanyahu promete manter todas as colônias de Israel na Cisjordânia

No Reino Unido, Alexa vai dar informação do serviço de saúde

Petróleo fecha em alta com queda das reservas americanass