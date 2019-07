Presidente libanês lamenta sanções dos EUA a legisladores do Hezbollah

O presidente libanês, Michel Aun, "lamentou" nesta quarta-feira (10) as sanções dos Estados Unidos contra legisladores do movimento xiita Hezbollah, e o presidente do Parlamento, Nabih Berri, outro aliado da poderosa formação, denunciou uma "agressão" contra o Líbano.

Os Estados Unidos impuseram pela primeira vez na terça-feira sanções a políticos eleitos pertencentes ao Hezbollah, incluindo em sua lista negra os legisladores libaneses Amin Sherri e Mohamad Hasan Raad.

Washington os acusa de "explorar o sistema político e financeiro" do Líbano em benefício do Hezbollah e do Irã, segundo um comunicado do Departamento do Tesouro.

"O Líbano lamenta o recurso, por parte dos Estados Unidos, a este tipo de medidas, especialmente contra deputados eleitos", disse Aun, segundo um comunicado de seu gabinete.

O mandatário reiterou, ainda, o compromisso do Líbano e de seu setor bancário na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, condenou por sua vez estas sanções e as comparou a uma "agressão contra a Câmara de Representantes, e logicamente contra o Líbano".

Para o primeiro-ministro, Saad Hariri, estas medidas representam uma "guinada", já que afetam deputados.

Embora Washington já tivesse imposto sanções a dirigentes do Hezbollah ou a pessoas que participavam de seu financiamento, esta é a primeira vez que os Estados Unidos as impõem a deputados do movimento xiita.