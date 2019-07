Enviado francês mantém reuniões no Irã para tentar salvar acordo nuclear

O assessor diplomático do presidente francês Emmanuel Macron prosseguiu nesta quarta-feira conversas em Teerã para salvar o acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear iraniano e aliviar as tensões entre os Estados Unidos e a República Islâmica.

O diplomata Emmanuel Bonne se reuniu com o almirante Ali Shamkhani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, e depois com o ministro das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif.

"Sob pressão, nenhuma negociação é possível", disse Zarif, antes de se reunir com Bonne, conclamando os "europeus a resolver o problema" causado pela saída dos Estados Unidos do acordo.

Em Teerã, Bonne entregou uma mensagem escrita do presidente francês ao seu colega iraniano, segundo o gabinete de Rohani.

Rohani declarou que o Irã "sempre deixou a porta aberta para a diplomacia e o diálogo", e que o objetivo permaneceu "a aplicação abrangente" do acordo, acrescentou a presidência iraniana.

A mesma fonte disse que Rohani acrescentou que o Irã espera que os outros partidos "implementem integralmente seus compromissos".

A missão de Bonne é "tentar abrir o espaço de discussão e evitar uma escalada descontrolada, ou mesmo um acidente", afirmou o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

Os Estados Unidos retiraram-se unilateralmente em maio de 2018 do acordo nuclear e restauraram as sanções econômicas contra o Irã.

Dessa forma, o pacto, também assinado pela Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia, parece estar em perigo.

O Irã anunciou, por sua vez, que deixaria de respeitar vários compromissos do acordo para pressionar outros países do pacto a ajudá-lo a evitar as sanções de Washington, que afetam gravemente seus setores petroleiro e financeiro.

Segundo embaixador de Teerã na ONU, Majid Takht Ravanchi, as sanções econômicas dos Estados Unidos também minam os esforços do Irã em sua luta contra o terrorismo e o crime organizado.

O Irã anunciou na segunda que começou a enriquecer urânio a mais de 4,5%, acima do limite fixado pelo acordo (3,67%).

Os europeus agora redobram seus esforços para salvar o acordo internacional.

Em um comunicado conjunto, os ministros das Relações Exteriores da França, Grã-Bretanha e Alemanha, assim como da União Europeia (UE), pediram na terça-feira que Teerã "reverta" as suas atividades e "volte ao pleno cumprimento" do acordo.

- Fase critica -

Uma fonte da presidência francesa afirmou que o processo está numa fase muito crítica.

"Os iranianos estão tomando medidas que violam o acordo, mas são muito calibradas", explicou.

O presidente americano Donald Trump, por sua vez, acrescentou, é um "dealmaker'" (negociador).

"Os iranianos exageram, mas não muito, só que Trump põe máxima pressão para poder negociar em seguida", acrescenta.

Nesta quarta, Trump advertiu que, em breve, as sanções contra o Irã serão elevadas.

"As sanções vão aumentar em breve, substancialmente", anunciou no Twitter.

Trump acusou que o Irã está enriquecendo urânio a níveis que estão proibidos pelo acordo internacional.

Dessa forma, Washington mantém sua pressão e solicitou que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) realize uma reunião extraordinária em 10 de julho para analisar as recentes decisões do Irã.

Trump reiterou que ele quer forçar o Irã a negociar um "acordo melhor", que o Irã rejeita totalmente.

"O Irã está fazendo muitas coisas erradas ... e elas devem ser muito cuidadosas", alertou o presidente americano na terça-feira.

De sua parte, o presidente iraniano Hassan Rohani assegurou em 8 de maio que se a questão do Irã for abordada no Conselho de Segurança da ONU, haverá uma "firme reação" de Teerã.

Neste contexto, o Irã saudou os esforços da diplomacia francesa para reduzir as tensões.

"Saudamos essa iniciativa porque a França é parte [do acordo nuclear] e consideramos seus esforços como parte de sua obrigação" de manter vivo o acordo, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Mussavi, segundo a agência oficial IRNA