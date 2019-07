AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2019 ATÉ QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2019

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Delegação do Conselho de Segurança da ONU visita a Colômbia - (até 14)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola IBGE (junho) -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência com Harvey Weinstein para confirmar seus novos advogados antes de julgamento por agressão sexual -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Powell, chefe do Federal Reserve, testemunha perante o comitê do Senado -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Deputados conservadores votam na primeira rodada para eleger novo líder - (até 22 de Julho)

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

PAMPLONA (Espanha) - Festival de São Firmino - (até 15)

HELSÍNQUIA (Finlândia) - Reunião de ministros da EU sobre o meio ambiente - (até 12)

VIENA (Áustria) - Opep publica relatório mensal -

Oriente Médio e África do Norte

(+) Beyrouth (Líbano) - Líder do Hezbollah Hassan Nasrallah faz discurso na tv - 19H30

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Reunião semanal do Ministério do Comércio da China - 06H00

(+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Audiência em caso de extradição de norte-coreano para os EUA - 23H00

XANGAI (China) - China International Robot Show - (até 13)

África

NAIRÓBI (Quênia) - Conferência regional de alto nível organizada pela ONU sobre contra-terrorismo e extremismo violento -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Torneio de tênis de Wimbledon - (até 13 de Julho)

SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2019

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Começa oficialmente campanha eleitoral na Argentina para presidenciais de outubro -

Europa

(+) PARIS (França) - Relatório médico especializado sobre bebês nascidos sem membros na França -

(+) PARIS (França) - Audiência em julgamento de mulher presa em 2016 por planos para ataque do EI na França - 09H30

PARIS (França) - Veredito no julgamento de manifestante 'colete amarelo' acusado de antissemitismo - 09H30

(+) LONDRES (Reino Unido) - Boris Johnson, Jeremy Hunt entrevistados pela BBC - 16H00

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Protesto contra a carne de cachorro - 00H00

CHRISTCHURCH (Nova Zelândia) - Polícia organiza evento para recolher armas proibidas após ataques de mesquitas -

SÁBADO, 13 DE JULHO DE 2019

América

HAVANA (Cuba) - Sessão do Parlamento cubano - (até 15)

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2019

América

SANTA FE (Argentina) - Cúpula do bloco comercial do Mercosul na América do Sul - (até 17)

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - Lançamento da missão indiana para a Lua -

PEQUIM (China) - China realiza coletiva de imprensa para divulgar crescimento do PIB no 2T19, produção industrial, vendas no varejo e investimento em ativos fixos - 00H00

TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2019

América

MARTHA'S VINEYARD (Estados Unidos) - 20º aniversário da morte de John Kennedy Junior em acidente de avião -

(+) GUAYAQUIL (Equador) - Reunião anual do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento - (até 17)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Comitê de Serviços Financeiros da Câmara realiza audiência sobre a moeda criptografada do Facebook Libra -

Europa

(+) SINCAN (Turquia) - Julgamento do líder pró-curdo Selahattin Demirtas é retomado - (até 17)

África

ESHOWE (África do Sul) - 2019 UNAIDS Global Report -

QUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Mueller testemunha perante as comissões do congresso sobre o relatório na interferência eleitoral russa -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Sentença do narcotraficante mexicano 'El Chapo' -

(+) GREENVILLE (Estados Unidos) - Trump em comício eleitoral -

(+) SAN DIEGO (Estados Unidos) - Comic-Con, maior evento mundial - (até 21)

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados mensais de lançamentos de moradias -

(+) UCRÂNIA - Cinco anos atrás, o voo MH17 foi abatido sobre a Ucrânia, matando todas as 298 pessoas a bordo -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Último debate entre Boris Johnson e Jeremy Hunt na disputa pela liderança do partido conservador -

(+) ATENAS (Grécia) - Novo parlamento se reúne depois das eleições gerais de 7 de julho - 09H00