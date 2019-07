Fed diz que incertezas pesam sobre a economia dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, foi cauteloso nesta quarta-feira ao afirmar que as perspectivas econômicas do país enfrentam os "riscos" provocados pelas "tensões comerciais e incertezas".

De acordo com trechos do discurso que pretende fazer no Congresso, Powell, pressionado pelos mercados e a Casa Branca para reduzir as taxas de juros, destaca as preocupações geradas pelo "frágil crescimento mundial" e "as incertezas ao redor das tensões comerciais", que podem ter um impacto na economia dos Estados Unidos".

O presidente do Fed também admite que "muitos" membros do Comitê Monetário da instituição se mostraram dispostos a considerar "uma política monetária um pouco mais complacente" na reunião de 19 de junho, encontro em que o Fed não reduziu as taxas.

Apesar de ter destacado a baixa inflação e os riscos de uma desaceleração econômica, fatos que justificariam uma redução das taxas de juros como medida de precaução, o presidente do Fed evitou anunciar uma data para adotar a medida, solicitada constantemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.