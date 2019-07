Comunicado do Business Wire :Spectrum Effect

A Spectrum Effect?, pioneira em análise de espectro de RF, anunciou hoje que John Saw, diretor de tecnologia da Sprint, foi nomeado para o Conselho de Administração da empresa. Saw atuará como diretor independente, juntando-se aos atuais membros do conselho Scot Jarvis, Gary Sledge e Bruce Brda.

John Saw, Ph.D., é diretor de tecnologia da Sprint, responsável pelo desenvolvimento de tecnologia, planejamento de rede, engenharia, implantação e garantia de serviço da rede Sprint. Antes disso, ele era diretor de rede. Saw tem mais de 20 anos de experiência na indústria sem fio. Antes da aquisição da Clearwire pela Sprint, ele foi diretor de tecnologia da Clearwire Corp, onde teve a visão de acumular um vasto portfólio de espectro mid-band que é ideal para 5G NR. Ele ingressou na Clearwire como seu segundo funcionário em 2003 e foi fundamental na ampliação do conhecimento técnico e da organização da empresa.

"Estamos muito felizes por ter John em nosso conselho", comentou o presidente da Spectrum Effect, Scot Jarvis. "John é um dos líderes mais conceituados da indústria sem fio e um visionário. Simplesmente, ele será uma adição inestimável ao nosso Conselho. Estamos ansiosos por suas contribuições, pois agora estamos entrando em um estágio de crescimento rápido com a Spectrum Effect."

"John traz uma riqueza de conhecimentos em tecnologias emergentes, incluindo 5G NR, e uma profunda compreensão das necessidades das operadoras de telefonia móvel que ajudarão a orientar a direção futura de nossa empresa", observou Charles Immendorf, diretor executivo da Spectrum Effect. "Damos as boas-vindas a John na equipe da Spectrum Effect."

"Maximizar as capacidades do espectro é, sem dúvida, um dos desafios mais urgentes para as operadoras móveis hoje, e a Spectrum Effect está posicionada de forma única para revolucionar a indústria com sua solução inovadora de análise de espectro, o Spectrum-NET", disse John Saw, diretor de tecnologia da Sprint. "Este é um momento entusiasmante para se juntar ao Conselho de Administração e estou ansioso para ajudar a empresa a perceber suas oportunidades significativas pela frente."

Sobre a Spectrum Effect

A Spectrum Effect foi fundada por veteranos da indústria sem fio por trás da Eden Rock Communications (líder em SON adquirida por um OEM de nível 1) com tecnologias incubadas em projetos de pesquisa avançada com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Office of Naval Research. A Spectrum Effect foi pioneira em uma abordagem completamente nova e inovadora para as operadoras de telefonia móvel para mitigar interferências anômalas prejudiciais por meio de análises inovadoras baseadas em aprendizado de máquina de dados de redes móveis. Nossa solução revolucionária, o Spectrum-NET, detecta, caracteriza, classifica, agrega, localiza, prevê e mede automaticamente o impacto da interferência anômala de fontes externas, de intermodulação passiva (PIM), geradas por RAN e de dutos troposféricos. Protegido por inúmeras patentes, o Spectrum-NET opera perfeitamente em redes UMTS, LTE e 5G NR (futuro) de múltiplos fornecedores continuamente, sem a necessidade de sondas externas. Com o Spectrum-NET, as operadoras de todo o mundo agora estão lidando rapidamente com eventos de interferência anômala, melhorando os KPIs de rede, implantando seus ativos de campo com precisão cirúrgica e aprimorando a qualidade da experiência de seus clientes.

