Angela Merkel aparece tremendo pela 3ª vez em menos de um mês

A chanceler alemã, Angela Merkel, foi vista em um evento oficial com fortes tremores no corpo pela terceira vez em menos de um mês. Nesta quarta-feira, 10, ela se reuniu com o primeiro-ministro finlandês durante cerimônia militar do lado de fora da chancelaria, em Berlim.



É a terceira vez que o incidente se repete em menos de um mês. Em 18 de junho, ela foi vista tentando controlar um tremor de mãos e pernas enquanto recebia o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski. Pouco mais de uma semana depois, em 27 de junho, Merkel voltou a sofrer com um visível tremor nas mãos e pernas durante ato realizado no Palácio de Bellevue, em Berlim, horas antes de sua viagem a Osaka para a cúpula do G-20.



Ao ser questionada sobre sua saúde por um jornalista na entrevista coletiva conjunta com o ministro de Finanças alemão, Olaf Scholz, durante a Cúpula do G-20 em Osaka, no Japão, a chanceler disse entender o interesse por sua situação. "Mas não tenho nada particular para informar. Estou me sentindo bem. Estou convencida que da mesma maneira que esta reação surgiu, também voltará a desaparecer", comentou. Fonte: Associated Press.