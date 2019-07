Coreia do Sul critica comentários do Japão sobre sanções

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, criticou os comentários de autoridades japonesas que questionaram a credibilidade de Seul contra a Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que justificavam o controle mais rigoroso de Tóquio sobre as exportações de alta tecnologia para a Coreia do Sul. A questão comercial se tornou uma disputa diplomática entre os dois países asiáticos.



Em reunião com líderes empresariais nesta quarta-feira, Moon disse que os sul-coreanos estão comprometidos em encontrar uma solução diplomática e pediu ao Japão que se abstenha de empurrar a situação para uma "rua sem saída".



Os comentários foram feitos horas depois de autoridades da Coreia do Sul terem dito, em reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, que as medidas japonesas teriam repercussão para os produtos eletrônicos em todo o mundo. Autoridades japonesas disseram que as medidas não correspondiam a um embargo comercial, mas sim a uma revisão dos controles de exportação com base em preocupações de segurança. Fonte: Associated Press.