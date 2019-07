UE reduz previsão de crescimento para Eurozona em 2020 por tensão comercial

A economia da Eurozona crescerá 1,4% em 2020, anunciou nesta quarta-feira a Comissão Europeia, que reduziu em um décimo a projeção anterior, em consequência da tensão comercial mundial e das incertezas políticas, como o Brexit.

O Executivo comunitário, no entanto, não mudou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto dos 19 países que compartilham a moeda única para 2019, a 1,2%, depois de avançar 1,9% em 2018 e 2,4% no ano anterior.

"A economia europeia continua crescendo em um contexto global difícil. Todos os países devem crescer este ano e no próximo", afirmou o comissário europeu de Assuntos Financeiros, Pierre Moscovici, em um comunicado.

Bruxelas reduziu em um décimo as projeções para 2020 das duas maiores economias europeias, Alemanha e França, a 1,4% nos dois casos. Em 2019, o PIB alemão deve crescer 0,5% e o francês 1,3%.

A Itália, terceira maior economia do bloco e governada por uma coalizão de partidos de ultradireita e antissistema, deve crescer 0,1% em 2019 e 0,7% um ano depois, segundo a Comissão.

"O crescimento sólido na Europa central e do leste contrasta com a desaceleração na Alemanha e Itália", afirmou o vice-presidente da Comissão para o Euro, Valdis Dombrovskis.

A inflação deve alcançar 1,3% tanto em 2019 como 2020, contra 1,8% em 2018. A meta do Banco Central Europeu (BCE) é um índice próximo a 2%, que a instituição considera um sinal de boa saúde econômica.