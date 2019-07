França: Lei obriga retirada do ar de mensagens de ódio

A Assembleia Nacional francesa aprovou ontem um projeto de lei contra as mensagens de ódio online que obriga as grandes plataformas a retirar os conteúdos desse tipo em um prazo de 24 horas.



O projeto é inspirado em uma lei alemã de 2018. O projeto foi apresentado por Laetitia Avia, uma deputada negra que afirma receber regularmente mensagens racistas e ameaças de morte nas redes sociais.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.