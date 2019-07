Comunicado do Business Wire :Jumio

Jumio, o provedor líder em soluções de verificação de identidade alimentada por inteligência artificial, fez uma parceria com o BTG Pactual para ajudar o banco de investimentos brasileiro a avaliar adequadamente a identidade digital de seus novos clientes e automatizar seu processo de integração.

Até recentemente, o BTG Pactual só oferecia serviços para pessoas físicas de alto patrimônio líquido e ultra-alto através de sua divisão de Gestão de Fortunas ou para grandes corporações por meio de sua divisão de Investimentos Bancários. Isso mudou com o lançamento do BTG Pactual digital, que oferece serviços de investimento para brasileiros com um saldo sugerido de US$ 30.000. Com o BTG Pactual digital, os clientes podem abrir uma nova conta on-line e gerenciar seus investimentos por meio da plataforma digital com o apoio de uma equipe dedicada de gerentes de relacionamento.

Ao procurar um fornecedor para ajudar a automatizar seu novo processo de integração digital, o BTG Pactual tinha alguns requisitos importantes - eles queriam encontrar uma solução de verificação de identidade com tecnologia de correspondência facial e uma com a capacidade de processar documentos de identidade brasileiros. O sistema nacional de identificação do Brasil é naturalmente desafiador do ponto de vista da verificação de identidade, já que o principal cartão de identificação do país não segue nenhum padrão técnico e não existe uma regra única para gerar um número de identificação. A rede de emissão de carteiras de identidade do Brasil não está integrada digitalmente e cada estado tem sua própria agência reguladora e regras para a emissão de carteiras de identidade. Isso possibilita que os brasileiros tenham mais de um número de identificação.

Depois de pesquisar e verificar fornecedores, o BTG Pactual escolheu a Jumio por duas razões principais. Primeiro, a Jumio oferece a solução mais madura para o mercado brasileiro. Em segundo lugar, a Jumio aceita e verifica de forma confiável vários tipos de identidades emitidos pelo governo, incluindo passaportes, carteiras de habilitação e carteiras de identidade.

"Temos um processo de integração rápido e livre de atritos desde o primeiro dia graças a Jumio," disse Rogerio Karp, diretor de B2C e produtos do BTG Pactual digital. "Embora alguns usuários tenham tentado enganar nosso processo de integração, com a Jumio podemos identificá-los antes que possam nos causar algum dano."

A parceria com o BTG Pactual é apenas um exemplo do compromisso da Jumio em atender as organizações de serviços financeiros e tecnologia financeira no crescente mercado latino-americano. No ano passado, a Jumio estabeleceu um novo escritório de vendas no Brasil e um centro de operações da Jumio SAS em Barranquilla, Colômbia.

"Estamos extremamente orgulhosos por fazer parceria com o BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina, para desenvolver seus serviços de investimento digital e fornecer uma verificação mais rápida e integração do cliente," disse Robert Prigge, presidente da Jumio. "Em toda a América Latina, está se tornando cada vez mais importante para os bancos em crescimento acelerar a aquisição de clientes com processos KYC instantâneos e sem papel, mantendo altos padrões de privacidade e integridade de dados."

Sobre a Jumio

Quando a identidade é importante, confie na Jumio. A missão da Jumio é tornar a internet um lugar mais seguro, protegendo os ecossistemas das empresas através de serviços digitais avançados de verificação e autenticação de identidade, que conectam com rapidez e precisão as identidades digitais e reais de uma pessoa. As soluções de verificação de identidade de ponta a ponta da Jumio combatem fraudes, mantêm a conformidade e incorporam bons clientes mais rapidamente.

Combinando a tecnologia avançada, incluindo inteligência ampliada, inteligência artificial, biometria, aprendizagem de máquina, detecção de vivacidade em 3D certificada e análise de seres humanos, a Jumio auxilia as organizações a atender à conformidade regulatória, incluindo KYC, AML e GDPR e estabelecer definitivamente a identidade digital de seus clientes. Jumio verificou mais de 170 milhões de identidades emitidas em mais de 200 países e territórios em transações pela rede e dispositivos móveis em tempo real. As soluções da Jumio são utilizadas por empresas líderes nos setores de serviços financeiros, economia de compartilhamento, moedas digitais, varejo, viagens e jogos pela rede. Com sede em Palo Alto, a Jumio opera mundialmente com escritórios na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico e recebeu inúmeros prêmios por inovação. Para mais informações, acesse www.jumio.com.

Sobre o BTG Pactual

O BTG Pactual é o maior Banco de Investimentos da América Latina, atuando nos mercados de Investimento bancário, Empréstimo Corporativo, Vendas e Negociação, Gestão de Fortunas e Gestão de Ativos. Desde a sua criação em 1983, o Banco tem sido administrado no modelo de parceria meritocrática. O BTG Pactual possui mais de 2 mil colaboradores. Para mais informações, acesse www.btgpactual.com.

