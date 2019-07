Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de bebidas destiladas do mundo, anuncia hoje a indicação de Tony Latham para os cargos de vice-presidente executivo e diretor financeiro. Tony, que se une à Bacardi após passar pela Unilever, supervisionará todas as atividades financeiras da empresa, entre elas contabilidade, tributos fiscais e tesouraria globais, além de gestão de crescimento de receita, serviços internacionais de negócios e tecnologia da informação. Ele fará parte da equipe de liderança global da empresa e estará subordinado ao diretor executivo Mahesh Madhavan.

Durante sua permanência na Unilever, Tony, 47 anos, atuou em diversos cargos seniores de finanças, mais recentemente como vice-presidente executivo de Finanças - Gestão de Desempenho do Grupo, com responsabilidade internacional pela liderança das finanças operacionais das três divisões da Unilever e oito regiões. Ele se uniu à Unilever em 2011, como vice-presidente de Finanças do Norte da Ásia, em Xangai. Antes de ingressar na Unilever, Tony trabalhou na Danone como diretor financeiro global da divisão de Nutrição Médica e líder regional de finanças, em Bangcoc. Antes disso, ele passou pela SC Johnson, ocupando cargos administrativos e financeiros na Austrália e Indonésia.

Natural da Austrália, Tony traz para a Bacardi uma experiência de negócios diversificada em áreas como Finanças, TI, Gestão da Cadeia de Abastecimento e Fusões e Aquisições, além de uma vasta vivência internacional ao ter trabalhando em mercados emergentes da Ásia e da Europa.

"À medida que realizávamos uma pesquisa rigorosa e cuidadosa para preencher um cargo tão fundamental, era importante garantir que identificássemos um líder orientado para nossos objetivos com um currículo de negócios impecável, experiência internacional diversificada e, o que é ainda mais importante, alguém que valorizasse e representasse a cultura singular da Bacardi. Encontramos todas essas características e muito mais em Tony. Eu não poderia estar mais satisfeito por vê-lo se unir à nossa empresa nesse período tão dinâmico dos nossos 157 anos de história, uma vez que nos empenhamos para apresentar os 10 melhores anos de toda a história da Bacardi", afirmou Madhavan.

"É uma honra me unir a uma empresa com uma cultura tão sólida, valores estáveis, marcas tradicionais e oportunidades de negócios excepcionais para reunir mais pessoas ao redor de experiências de bebidas extraordinárias", declarou Tony. "Não vejo a hora de trabalhar com Mahesh e toda a equipe da Bacardi para promover ainda mais crescimento e amor dos consumidores por nossas marcas em todo o mundo."

Tony, que espera a autorização da Autoridade de Imigração das Bermudas para se transferir para as Bermudas com a família, assumirá seu novo cargo em setembro.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 157 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de 7 mil pessoas e opera mais de 20 instalações de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter @BacardiLimited ou Instagram @BacardiLimited1862.

