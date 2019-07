Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje que a Idriverplus, uma das primeiras empresas da China a lançar a comercialização de tecnologia autônoma e a realizar a produção em massa, está usando os inovadores sensores da Velodyne em uma série de produtos de condução autônoma. A Velodyne se uniu estrategicamente à Idriverplus para ajudar a Idriverplus em seus esforços de produção em massa de veículos comerciais autônomos, que incluem limpadores de ruas, automóveis e veículos de logística.

"We have a vision for the future that autonomous driving is not only a means of transportation, but also a necessity of life," said Idriverplus CEO Dr. Zhang Dezhao. (Photo: Business Wire)

Os sensores lidar da Velodyne estão sendo usados em todos os veículos de condução autônoma da Idriverplus, fornecendo uma rica percepção computadorizada de dados que permite a detecção de objetos e espaço livre em tempo real para uma navegação segura e uma operação confiável.

"Temos uma visão para o futuro de que a condução autônoma não é apenas um meio de transporte, mas também uma necessidade da vida", declarou o diretor executivo da Idriverplus, Dr. Zhang Dezhao. "A Lidar é indispensável em nosso desenvolvimento de tecnologia de condução autônoma. Os produtos da Velodyne Lidar têm melhor desempenho e estabilidade no uso prático, e sua precisão atende aos nossos exigentes requisitos."

O veículo de limpeza de rua da Idriverplus, chamado Viggo, é uma solução totalmente elétrica, não tripulada, para varrer as estradas de maneira inteligente. Durante o processo de limpeza, o Viggo pode rastrear e evitar automaticamente obstáculos com desempenho estável e confiável, além de monitorar as informações do veículo em tempo real. Mais de 100 unidades estão em operação em universidades, fábricas, parques, um parque de diversões e ruas de cidades, com uso em Pequim, Tianjin, Xangai, Hebei, Zhejiang, Henan, Hunan e outras províncias e cidades. A Idriverplus também possui parcerias estratégicas de cooperação em Singapura, Dubai, na Malásia e em outras áreas da Ásia.

A Idriverplus está desenvolvendo duas soluções de carros comerciais autônomos; um veículo SAE Nível 4 que fornece condução autônoma em parques fechados e algumas estradas públicas, e uma solução de sistema avançado de assistência ao motorista (ADAS, sigla em inglês) para estacionamento automático (AVP) e acompanhamento em rodovia (HWP). Seu produto WOBIDA aplica tecnologia autônoma ao setor de logística, proporcionando uma experiência de distribuição mais segura e melhor. Os veículos autônomos da Idriverplus acumularam milhas de teste superiores a 400.000 quilômetros, superando em muito outros fabricantes de veículos autônomos nacionais.

"A Idriverplus é pioneira na comercialização de tecnologia autônoma na China", disse Wei Weng, diretor executivo de APAC, da Velodyne Lidar. "Os produtos de condução autônoma da Idriverplus mostram como os sensores inteligentes com tecnologia lidar da Velodyne estão permitindo que as empresas coloquem veículos autônomos nas estradas hoje. Eles estão transformando vários setores de serviços ao criar poderosas soluções de condução autônoma."

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

