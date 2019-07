'Stranger Things' bate recordes de audiência da Netflix

A terceira temporada da série retrô de ficção científica "Stranger Things" foi vista por mais de 40 milhões de usuários da Netflix em seus primeiros quatro dias, informou o serviço de streaming, que raramente divulga seus dados de audiência.

A série ambientada nos anos 80, sobre um grupo de adolescentes que combate monstros sobrenaturais, foi vista por um total de 40,7 milhões de usuários desde a estreia na última quinta-feira, informou em seu perfil do Twitter na noite de segunda-feira.

Essa audiência "supera qualquer outro filme ou série em seus primeiros quatro dias", informou a Netflix. "E 18,2 milhões já terminaram a temporada completa".

A Netflix é líder do mercado global de programação por streaming, com mais de 140 milhões de assinantes no mundo todo.

Em algumas ocasiões, publica números de audiência de algumas séries, mas em geral mantém em sigilo os dados sobre a maior parte de sua programação.

Está sob crescente pressão por uma concorrência cada vez maior, que inclui o lançamento de plataformas similares pela Disney e pela Apple este ano.

Em 2020 perderá séries como "The Office" e "Friends" com os serviços streaming que a NBC Universal e a WarnerMedia pretendem lançar.

Em termos de comparação, Netflix anunciou em dezembro que 45 milhões de usuários havia visto "Bird Box" com Sandra Bullock, uma semana depois de seu lançamento.

Entretanto, sem poder fazer uma verificação independente desses números ou do critério de medição sobre "visualização completa", alguns analistas se mostram céticos sobre a estatística da Netflix.