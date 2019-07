EUA diz ter retomado diálogo comercial com a China

Estados Unidos e China retomaram, nesta terça-feira, o diálogo comercial com uma ligação telefônica entre altos funcionários dos dois países, informou o governo americano.

Esse foi o primeiro contato oficial desde que o presidente Donald Trump e o chinês Xi Jinping acordaram retomar os diálogos, há pouco mais de uma semana.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e o representante comercial Robert Lighthizer "falaram hoje com o vice-primeiro-ministro Liu He e com o ministro Zhong Shan para continuar as negociações destinadas a resolver as disputas comerciais pendentes entre Estados Unidos e China", informou uma autoridade americana.

"Ambas as partes continuarão esses diálogos conforme for apropriado", acrescentou.

Após o quase colapso das negociações em maio, Trump e Xi se reuniram em 29 de junho, à margem da cúpula do G20 no Japão, e concordaram em reiniciar as negociações para encerrar sua guerra comercial de um ano e se absterem de impor novas tarifas.