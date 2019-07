EUA adverte Turquia novamente por compra de mísseis russos

Os Estados Unidos advertiram novamente a Turquia, nesta terça-feira, para as "consequências nefastas" caso Ancara persista com a compra de mísseis S-400 russos, algo incompatível com a aquisição dos caças americanos F-35 que os turcos pretendem adquirir.

"A Turquia ficará exposta a consequências reais e nefastas se aceitar os S-400", declarou à imprensa a porta-voz do departamento de Estado Morgan Ortagus, que colocou em dúvida a "participação (turca) no programa F-35".

A diplomacia americana "não pode ser mais clara sobre este tema".

Washington lançou oficialmente, no início de junho, um ultimato a Ancara, dando até o dia 31 de julho para decidir entre os S-400 e os F-35. A Turquia planeja comprar 100 caças americanos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou no final de junho - após se reunir com o líder americano, Donald Trump - que não teme as sanções dos EUA caso adquira os mísseis russos.