Ross Perot, duas vezes candidato à presidência dos EUA, morre aos 89 anos

Ross Perot, bilionário da indústria de computadores e duas vezes candidato à presidência dos Estados Unidos, morreu aos 89 anos na cidade de Dallas, no Texas, informou nesta terça-feira, 9, a família do político. Ele lutava há cinco meses contra leucemia.



"Um verdadeiro patriota americano e um homem de visão, princípios e profunda compaixão, ele tocou as vidas de inúmeras pessoas por meio de seu apoio inabalável aos militares e veteranos e de seus esforços de caridade", acrescentou o comunicado da família do político.



De acordo com o porta-voz da família, James Fuller, o magnata foi diagnosticado com leucemia em fevereiro, e uma infecção secundária em março quase acabou com sua vida já naquela ocasião.



Perot, cujas biografias sempre destacaram o fato de ele ter sido um multimilionário que se construiu sozinho, se tornou um dos homens mais ricos do país ao fundar, em 1962, a empresa de serviços informáticos Electronic Data Systems Corp, sendo um dos pioneiros desse setor.



Posteriormente, vendeu sua companhia à General Motors por US$ 2,5 bilhões. Criou em 1988 outra companhia, a Perot Systems, que liderou até 2004 quando cedeu o comando a seu filho e passou a ocupar a cadeira de presidente honorário.



"Eu sempre pensei nele como alguém saído de uma pintura de Norman Rockwell a viver o sonho americano", disse Tom Luce, que era um jovem advogado quando Perot o contratou para cuidar de seus negócios.



Em 1992, Perot saltou ao palco da política nacional ao se lançar à campanha presidencial como candidato independente contra o então presidente republicano George H.W. Bush (1989-1993) e o candidato democrata Bill Clinton (1993-2001).



O multimilionário texano obteve cerca de 19% dos votos, a maior porcentagem para um candidato independente em 80 anos. As eleições daquele ano foram vencidas por Clinton.



O amplo apoio recebido por Perot fez com que os republicanos lhe culpassem pela derrota de Bush, que não conseguiu ser reeleito.



Quatro anos mais tarde, em 1996, Perot voltou a se candidatar às eleições presidenciais com um programa ultraconservador à frente do Partido da Reforma dos EUA e recebeu 8,4% dos votos.



Perot e sua mulher, Margot, tiveram 5 filhos e 16 netos. (Com agências internacionais)