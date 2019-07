Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, fornecedora líder de armazenamento inteligente hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, anunciou hoje reservas de registros e receita para o final do trimestre em junho de 2019. A ExaGrid registrou o melhor trimestre de sua história e está em processo de lançamento de novas reservas de registros e receita.

"Este foi o nosso melhor trimestre de reservas e receita na história da empresa", disse Bill Andrews, CEO e presidente da ExaGrid. "Tivemos um número recorde de ofertas de novos clientes de seis e sete dígitos no trimestre, o que é uma tendência que continua aumentando à medida que ganhamos impulso em grandes organizações globalmente."

Além de registrar as reservas e receita do segundo trimestre, a ExaGrid conseguiu o seguinte:

-- A ExaGrid está expandindo o suporte no Chile, Suíça, Índia, Indonésia e outros países. ExaGrid tem equipe de vendas em todo o mundo, incluindo Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dubai, França, Alemanha, Hong Kong, Israel, Itália, México, Nórdicos, Polônia, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul , Espanha, Taiwan, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e muitos outros.

-- A ExaGrid se baseou em suas fortes relações com parceiros da aliança estratégica com a Veeam Software, a HYCU e a Zerto. O relacionamento expandido com a HYCU permite uma maior penetração nas organizações que implantam o Nutanix com ESXi e AHV.

-- Funcionalidade aprimorada que permite que a desduplicação de Commvault permaneça ligada de modo que os appliances possam deduplicar ainda mais os dados de Commvault por um 3X adicional, o que reduz os custos de armazenamento. ExaGrid está ganhando força com os clientes de Commvault.

-- Foi eleita como Revista de Armazenamento "Produto de Hardware de Backup Corporativo do Ano" em sua cerimônia anual de premiação Storries XVI.

À medida que o mercado amadurece, as organizações percebem a degradação do desempenho que a desduplicação de dados pode ter no backup, a menos que uma solução seja arquitetada intencionalmente para evitar esse impacto. Todas as soluções de desduplicação reduzem o armazenamento e o tamanho da banda WAN até certo ponto, mas apenas o ExaGrid soluciona os três problemas de computação inerentes para obter backups mais rápidos, restaurações e inicializações de VMs aproveitando sua exclusiva Área de Aterrissagem, desduplicação adaptativa e arquitetura de escalamento horizontal.

"As soluções de desduplicação de primeira geração podem ter custos proibitivos para armazenamento de backup e são lentas para backups, restaurações e inicializações de VMs. É por isso que mais de 80% dos clientes recém-adquiridos da ExaGrid estão substituindo o Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce e Veritas NetBackup 5200/5300 series appliances. Estamos substituindo o disco de armazenamento primário de baixo custo por trás da Commvault, já que a ExaGrid é muito mais barato que o Cisco 3260, NTAP eSeries, HPE Nimble, Dell, etc. Quando os clientes exigem retenção de longo prazo", disse Andrews.

Todos os fornecedores de armazenamento de backup reduzem o armazenamento e a largura de banda em graus variados, mas a maioria fornece taxas de ingestão lenta devido a que a desduplicação é executada "inline". Além disso, outras soluções armazenam apenas dados desduplicados, o que faz as velocidades de restauração e inicializações de VM serem muito lentas. A taxa de consumo da ExaGrid é seis vezes mais rápida que a de seu concorrente mais próximo. Ao contrário dos fornecedores de primeira geração que apenas adicionam capacidade à medida que os dados aumentam, appliances ExaGrid adicionam computação com capacidade, garantindo que a janela de backup permaneça fixa em seu tamanho. Somente a ExaGrid usa uma arquitetura de scale-out com uma zona de carregamento exclusiva, que aborda de forma holística todos os desafios de escalabilidade e desempenho do armazenamento de backup.

O sistema de backup disk-based da ExaGrid combina o armazenamento corporativo com a desduplicação de dados em nível de área, oferecendo uma solução baseada em disco que é muito mais econômica que o disco de baixo custo. Ao contrário das soluções de desduplicação inline / scale-up de primeira geração que foram incorporadas a um servidor de mídia de aplicativo de backup ou a um appliance de armazenamento dedicado, a ExaGrid oferece a única área de aterrissagem verdadeira e arquitetura de scale-out da indústria de backup com desduplicação de dados. A utilização da área de aterrissagem da ExaGrid com desduplicação adaptativa normalmente reduz o custo das soluções de grande marca de primeira geração pela metade e tem 3X o desempenho de backup e 20X o desempenho de inicialização de restauração / VM. Usando uma arquitetura de scale-out, a ExaGrid é a única solução que mantém a janela de backup fixa em extensão à medida que os dados aumentam e elimina as atualizações de armazenamentos e a obsolescência forçada de produtos.

Publicações na ExaGrid histórias de sucesso de clientes e histórias de empresas um número acima de 360, mais do que todos os outros fornecedores no espaço combinado. Essas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva da ExaGrid, produtos diferenciados e suporte inigualável ao cliente. Os clientes afirmam consistentemente que o produto não é apenas o melhor da categoria, é o que "funciona."

Sobre a ExaGridA ExaGrid fornece armazenamento inteligente hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma área de aterrissagem exclusiva e arquitetura de scale-out. A área de pouso da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. Sua arquitetura de scale-out inclui appliances completos em um sistema de scale-out e garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações caras de acumulações. Nos visite em exagrid.com ou se conecte no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que eles gastam significativamente menos tempo com backup em histórias de sucesso de clientes.

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190709005864/pt/

Stacey Foster ExaGrid sfoster@exagrid.com 508-898-2872 x0248

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.