No Paraguai, ministra da Agricultura discute ponte que integra a Rota Bioceânica

No encontro entre a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente do Paraguai, Mario Abdo, na manhã desta terça-feira, 9, em Assunção, foi discutida principalmente a construção da ponte entre Porto Murtinho (MS) e o distrito paraguaio de Carmelo Peralta, informou há pouco o Ministério da Agricultura, em nota.



Na reunião, a ministra ressaltou a importância da ponte, que será "importantíssima" para a agricultura brasileira, do Paraguai e também do Mercosul, além de toda a região". A ponte está orçada em US$ 70 milhões e será construída pela Itaipu Binacional no Paraguai, com conclusão prevista para 2023. De acordo com o ministério, a obra integra a Rota Bioceânica e permitirá o acesso rodoviário ao Pacífico em 1.400 quilômetros. A fase atual é de licitação do projeto e da fiscalização.



Tereza Cristina também se reuniu, no Paraguai, com o ministro da Agricultura, Denis Lichi, para tratar de questões sanitárias entre os dois países. A expectativa é aproximar os protocolos nas áreas animal e vegetal, facilitando o comércio bilateral da atividade agropecuária.