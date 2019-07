Arábia Saudita diz que interceptou drone lançado por rebeldes apoiados pelo Irã

A Arábia Saudita disse ter interceptado um drone com bombas lançado pelos rebeldes Houthi, do Iêmen, que tinham como intenção atacar a "infraestrutura civil" saudita. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela agência estatal Saudi Press.



De acordo com a imprensa saudita, os Houthis tentaram novamente atingir o aeroporto regional de Abha, que já foi alvo dos rebeldes várias vezes nas últimas semanas. Ataques no aeroporto de Abha já deixaram dezenas de pessoas feridas e ao menos um morto.



Os Houthis intensificaram o lançamento de drones carregados de bombas na Arábia Saudita em meio à longa guerra dos sauditas contra eles. A campanha dos rebeldes, que tem apoio do Irã, ocorre em meio a tensões crescentes entre os iranianos e os Estados Unidos sobre o acordo nuclear de 2015. Fonte: Associated Press.