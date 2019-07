EUA propõem US$ 2 bilhões em vendas de armas para Taiwan

O Departamento de Estado americano propôs a venda de US$ 2,2 bilhões em armas para Taiwan, incluindo 108 tanques Abrams e 250 mísseis Stinger terra-ar. Os tanques indicam uma atualização significativa para a antiga frota blindada de Taiwan. O Congresso foi notificado da venda e os congressistas podem votar para parar a transação.



O Ministério de Relações Exteriores da China disse que se opõe firmemente às vendas de armas americanas para Taiwan, uma ilha autogovernada que a China reivindica como seu território. O Departamento de Estado disse que os equipamentos ajudarão Taiwan a "conhecer as ameaças regionais e futuras" e aumentar sua capacidade de operar com os EUA e outros parceiros.



Taiwan se separou da China em 1949 e não tem laços diplomáticos formais com os EUA, que são o principal fornecedor de armas defensivas de Taiwan. Fonte: Associated Press.