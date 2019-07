O presidente americano, Donald Trump, voltou a lançar nesta terça-feira advertências ao Irã, aconselhando-o a ter "muito cuidado", em um momento de crescente tensão entre os dois países sobre o programa nuclear de Teerã.

"O Irã está fazendo muitas coisas ruins (...) e eles devem ter muito cuidado", disse Trump a repórteres após ser questionado sobre a decisão do governo iraniano de não respeitar o acordo internacional sobre seu programa nuclear, do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente.

Os Estados Unidos seguem uma estratégia de "pressão máxima" contra Teerã, reforçando uma série de sanções muito severas, que nesta terça-feira tocaram dois legisladores libaneses do grupo xiita Hezbollah, acusados de ajudar o Irã.

Nesta terça-feira, os europeus procuraram reduzir as tensões para salvar o acordo nuclear de 2015, com o envio a Teerã do emissário francês Emmanuel Bonne.

O Irã anunciou neste mês a decisão de enriquecer urânio a níveis proibidos pelo acordo assinado em Viena, que, no entanto, está longe do necessário para fabricar uma bomba, mas preocupa a comunidade internacional.

O Irã exige que o restante dos países signatários, especialmente os europeus, tomem medidas efetivas para ajudar a superar o embargo dos Estados Unidos.