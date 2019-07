Trump ataca Índia e critica tarifas

O presidente Donald Trump acusou, nesta terça-feira, pelo Twitter, a Índia de bloquear importações americanas injustamente.

"A Índia está se aproveitando para impor tarifas sobre os produtos americanos", tuitou o presidente. "Não aceitaremos mais", acrescentou.

O confronto comercial de Trump com Nova Delhi se intensificou justamento no momento em que Washington tenta resolver a batalha comercial que mantém com a China há um ano.

Há alguns meses, Trump acabou com os benefícios que permitiam que a Índia exportasse alguns produtos sem tarifas para os EUA, reivindicando que a Índia tinha se recusado a dar maior acesso aos produtos americanos.

A Índia também sofreu tarifas impostas por Trump sobre o aço e o alumínio no ano passado e começou uma disputa contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC) com outros 30 países.