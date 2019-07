O ministro britânico das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, denunciou as declarações "desrespeitosas e falsas" do presidente americano Donald Trump sobre o Reino Unido e sua primeira-ministra Theresa May, em um tuite nesta terça-feira.

"Os amigos de Donald Trump falam francamente, então também vou fazê-lo: esses comentários sobre nossa primeira-ministra e meu país são desrespeitosos e falsos", escreveu em resposta aos tuites do presidente americano após o vazamento de telegramas diplomáticos do embaixador britânico em Washington.