Comunicado do Business Wire :OCSiAl

OCSiAl, o maior fabricante mundial de nanotubos e grafeno, foi adicionado recentemente ao CB Insights Global Unicorn Club, uma lista de empresas start-up no valor de US$ 1 bilhão ou mais. A OCSiAl fez a lista depois que a A&NN; Investments adquiriu uma participação de 0,5% na empresa por US$ 5 milhões.

A OCSiAl foi a primeira empresa a produzir nanotubos e grafeno de alta qualidade em escala industrial. Quando entrou no mercado em 2014, a OCSiAl ofereceu nanotubos e grafeno aos consumidores a um preço 75 vezes menor do que aqueles no mercado, tornando os nanotubos acessíveis a um número muito maior de setores. Desde então, as receitas da OCSiAl têm dobrado anualmente e a empresa espera tornar ir para a Bolsa até 2025.

"Estamos confiantes de que o valor da OCSiAl vai crescer de forma constante em longo prazo, por isso estamos pensando em aumentar nossa participação na empresa," disse o diretor de Investimentos no grupo A&NN;, Rafael Abramyan.

"Pelos padrões do setor, os nanotubos e grafeno são um material relativamente novo. Hoje estamos observando o surgimento de mercados para sua aplicação," disse o presidente de OCSiAl, Yuriy Koropachinskiy. "O importante é que estes incluem não apenas o setor de alta tecnologia, mas também bens produzidos em massa. Acreditamos que a empresa valerá pelo menos US$ 100 bilhões em dez anos."

Hoje, a capacidade de produção anual da OCSiAl é suficiente para melhorar centenas de milhares de toneladas de vários materiais. A empresa está aumentando rapidamente sua produção e planeja lançar o primeiro trem da maior fábrica de síntese de nanotubos e grafeno do mundo em Luxemburgo, sua sede internacional, em 2022. Os clientes da OCSiAl incluem fabricantes globais de automóveis, empresas líderes de eletrônicos e grandes fabricantes de produtos químicos.

Os nanotubos e grafeno podem melhorar drasticamente as propriedades de materiais conhecidos, mesmo quando introduzidos em quantidades tão pequenas como décimos ou até centésimos por cento. Os nanotubos condutores ultra-fortes são agora amplamente utilizados nas indústrias aeroespacial, automotiva, de construção, mineração, eletrônica e transportes. Existem benefícios consideráveis relacionados à eficiência energética e à redução das emissões de CO2 . Por exemplo, espera-se que os nanotubos e grafeno ajudem a melhorar a eficiência dos veículos elétricos em até 60%.

Os nanotubos permitem que os custos de energia sejam reduzidos em todos os estágios do ciclo de vida do produto, reduzindo a quantidade de recursos necessários para a produção, reduzindo o peso e a quantidade dos materiais usados, diminuindo o consumo de energia durante a operação e o descarte e aumentando a vida útil dos produtos.

Sobre a OCSiAl

Como o maior produtor mundial de nanotubos e grafeno, a OCSiAl está potencializando a transformação de materiais tornando os materiais nanoaumentados escalonáveis e econômicos. Os aditivos TUBALL? e TUBALL MATRIX da empresa permitem que os fabricantes aumentem materiais básicos com quantidades muito pequenas de nanotubos e grafeno para reduzir o peso, aumentar a resistência, adicionar condutividade e melhorar a adesão. Através do seu processo de produção único, a OCSiAl pode produzir grandes quantidades de nanotubos e grafeno a um custo 75 vezes menor do que as tecnologias concorrentes. Sediada em Luxemburgo, a OCSiAl é uma empresa mundial com mais de 400 funcionários e 600 parceiros de negócios. A empresa nas Américas está sediada em Columbus, Ohio, e é a fornecedora exclusiva de TUBALL e TUBALL MATRIX na América do Norte e do Sul. Para mais informações, acesse ocsial.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190709005748/pt/

Mark Berry 614-383-1605 mark.berry@fahlgren.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.