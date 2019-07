Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, provedora global de inteligência financeira, ganhou dois prêmios de Tecnologia de Risco 2019 por suas soluções de IFRS 9:

" IFRS 9 - Enterprise Solution of the Year

" IFRS 9 - ECL Modelling Solution of the Year

Estas são duas das seis categorias ganhas, abrangendo funções financeiras, contábeis, regulatórias e de crédito.

As normas de contabilidade International Financial Reporting Standard (IFRS - Norma Internacional de Relatórios Financeiros) 9 e de Current Expected Credit Loss (CECL - Perda Atual com Crédito Prevista) exigem que as instituições financeiras mensurem e informem sobre o desempenho futuro de seus portfólios e negócios. Embora empresas de todos os portes devam atender a essas normas cada instituição enfrentará provavelmente alguns desafios ímpares.

A Moody's Analytics oferece soluções modulares e flexíveis para atender a essas necessidades exclusivas, incluindo cenários de previsão, serviços de consultoria, e o software ImpairmentCalc? que integra ferramentas de modelos, dados, análise e relatório de premiadas.

"Muitas instituições financeiras precisam reforçar sua capacidade de mensurar as perdas de crédito previstas ara a IFRS 9 e CECL," disse o economista-chefe adjunto, Cris deRitis. "Nossas soluções oferecem essa ajuda com a IFRS 9 e CECL, permitindo que elas gerenciem os riscos com mais eficácia e ajudando a tomar decisões melhores e mais rápidas."

De acordo com um dos júris do prêmio deste ano, a Moody's Analytics entrega "...uma solução abrangente para a IFRS 9 e perda com crédito esperada."

Essas vitórias aumentam nossa lista crescente de prêmios e homenagens do setor.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece ferramentas de inteligência financeira e analítica para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa vasta experiência em risco, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajuda nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções líderes do setor, que incluem serviços de pesquisa, dados, software e profissionais, reunidos para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de empresas no mundo inteiro com o nosso compromisso em excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse nosso website ou conecte-se conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, com cerca de 13.200 trabalhadores a nível global e presença em 42 países.

Justin Bursztein Comunicações da Moody's Analytics 001.212.553.1163 Relações com Meios de Comunicação da Moody's Analytics

