Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, fornecedora mundial de inteligência financeira, ganhou o prêmio de melhor produto em Teste de Estresse Corporativo no Risk Technology Awards 2019. É uma das seis categorias vencidas em funções financeiras, contábeis, regulatórias e de crédito.

Tradicionalmente, os exercícios de teste de estresse exigiam a participação de muitos grupos dentro de uma instituição e costumavam levar vários meses para serem concluídos. Hoje em dia, os bancos devem ser capazes de responder às solicitações regulatórias e de gerenciamento mais rapidamente, ao mesmo tempo em que extraem valor empresarial dos resultados.

A Moody's Analytics ajuda os bancos a superar os desafios do teste de estresse. Nossas soluções melhoram a qualidade e a integridade dos dados e fazem um uso eficiente dos investimentos em recursos e tecnologia, ao mesmo tempo em que oferecem a especialização em modelagem da Moody's Analytics.

"O teste de estresse desempenha um papel fundamental na forma como os bancos gerenciam os riscos. Entender os possíveis impactos de diferentes cenários leva a decisões empresariais mais informadas", disse Andy Frepp, gerente geral da Moody's Analytics. "Nossas premiadas soluções de testes de estresse permitem que os bancos otimizem seus recursos, dados e tecnologia e transformem seu programa de testes de estresse de um exercício de conformidade puramente regulatório em um recurso de gerenciamento estratégico."

De acordo com um dos juízes do prêmio deste ano, "a Moody's Analytics tem os mais amplos e profundos recursos de teste de estresse".

Essa vitória aumenta nossa crescente lista de prêmios e reconhecimentos do setor.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece ferramentas de inteligência financeira e analítica para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. A nossa vasta experiência em risco, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajuda nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções líderes do setor, que incluem serviços de pesquisa, dados, software e profissionais, reunidos para oferecer uma experiência perfeita para o cliente. Criamos confiança em milhares de empresas no mundo inteiro com o nosso compromisso em excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre o Google Analytics da Moody's Analytics, acesse nosso site ou conecte-se conosco no Twitter e no LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, com cerca de 13.200 trabalhadores a nível global e presença em 42 países.

