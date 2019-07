Países da Europa pedem que Irã volte a cumprir acordo nuclear

Os ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha e Reino Unido, além da chefia da política externa na União Europeia, emitiram comunicado conjunto nesta terça-feira, no qual pedem que o Irã volte a cumprir o determinado no acordo nuclear. As partes mostram preocupação com o fato de que Teerã começou a enriquecer urânio num patamar acima do máximo estipulado no acordo, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).



"Nós expressamos profunda preocupação pois o Irã não cumpre vários de seus compromissos, no âmbito do Plano de Ação Abrangente Conjunto", afirmam as autoridades europeias. Para continuar no acordo, o país persa precisa cumprir as regras da iniciativa, ressalta a nota.



As autoridades ainda pedem uma reunião "urgente" da Comissão Conjunta que monitora o cumprimento do acordo e que o Irã atue de modo responsável para reduzir as tensões em relação a suas atividades nucleares.



O governo iraniano tem pressionado seus parceiros europeus a dar contrapartidas econômicas para compensar as sanções americanas contra o país. Os EUA abandonaram no ano passado o acordo nuclear internacional e passaram a impor sanções contra o Irã, prejudicando sua economia.