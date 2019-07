Juíza e jornalista soltos com mediação da ONU denunciam proibição de deixar Venezuela

A juíza María Lourdes Afiuni e o jornalista Braulio Jatar, que foram libertados na Venezuela por mediação da ONU, denunciaram nesta segunda-feira (8) que a justiça ainda mantém uma série de limitações contra eles, como a proibição de deixar o país.

"Nos tiram da jaula e nos colocam uma corrente no pescoço. Minha liberdade é vir a cada 15 dias me apresentar para um tribunal", declarou à imprensa Jatar depois da formalização de sua libertação durante uma audiência realizada nesta segunda-feira em um tribunal do estado insular Nueva Esparta (norte).

"Enganaram Michelle Bachelet (Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos), enganaram a ONU e minha irmã não tem liberdade plena", disse em Caracas Nelson Afiuni.

De acordo com o irmão da juíza, a justiça venezuelana mantém medidas de proibição de sair do país contra ela, assim como de declarar aos veículos de comunicação e de utilizar as redes sociais.

Afiuni foi presa em 2009 após conceder liberdade condicional ao banqueiro Eligio Cedeño, detido em 2007 por suposta fraude e que, após receber esse benefício, fugiu da Venezuela.

Foi transferida para a prisão domiciliar em 2011 por problemas de saúde, com apresentação a cada 15 dias ante o tribunal, e foi condenada em março de 2019 por corrupção.

Jatar foi detido em 2016, acusado de lavagem de dinheiro, mas seus familiares e o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP) denunciaram que foi preso por divulgar vídeos de um protesto contra o presidente Nicolás Maduro em Margarita, em Nueva Esparta.