Antiga cidade filisteia é localizada em Israel

Arqueólogos em Israel anunciaram nesta segunda-feira que determinaram a localização de uma antiga cidade filisteia, mencionada na história bíblica do rei Davi.

A cidade de Ziklag era dominada por um rei filisteu que reinava na cidade vizinha de Gate, depois de que os antigos "povos do mar" começaram a chegar à região no século XII a. C., indicaram os pesquisadores da Autoridade das Antiguidades de Israel, da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Universidade Macquarie de Sydney, na Austrália.

Segundo um relato bíblico, o rei Davi reinou em Ziklag antes de ser coroado em Hebrom, após a morte de Saul.

A localização de Ziklag é alvo de uma controvérsia científica dado que poderia estar em 12 possíveis localidades no sul de Israel.

Mas até agora não havia sido encontrado nenhum vestígio suficiente de ocupação filisteia e judia para permitir identificar a cidade mencionada no relato bíblico, indica a Autoridade das Antiguidades em um comunicado.

Os arqueólogos afirmam ter encontrado restos de ocupação que remontam à época filisteia embaixo dos que provêm da época do reinado de Davi.

Estas descobertas os levaram a pensar que se trata de Ziklag, detalha o comunicado.

A localidade de Khirbet Al-Rai está situada perto de Kiryat Gat, no centro de Israel.

Os cientistas encontraram objetos típicos da civilização filisteia, assim como cerâmica da época do rei Davi, afirma o texto.

Inimigos jurados do povo judeu, os filisteus controlaram um território que hoje em dia corresponde ao centro e sul de Israel e à Faixa de Gaza.