Ausência de Neymar nos treinos pode acelerar divórcio com PSG

Seria o início do divórcio entre o PSG e Neymar? O clube parisiense lamentou nesta segunda-feira a ausência de seu astro brasileiro na volta aos treinos, prometendo "tomar as medidas apropriadas" decorrentes, enquanto que o jogador mais caro da história não esconde seu desejo de ir embora.

Um comunicado lacônico e inesperado para iniciar a temporada 2019/20. "Esta segunda-feira 8 de julho, Neymar estava convocado para o retorno às atividade da equipe profissional do PSG. O (clube) constatou que o jogador não se apresentou na hora e no lugar combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube", denunciou o PSG em seu site.

Lesionado no tornozelo quando jogava pela seleção brasileira antes da Copa América, o jogador de 27 anos não teria a intenção de descumprir com suas obrigações, segundo vários veículos da mídia, apesar de seu suposto desejo de deixar o PSG ter sido confirmado na sexta-feira pelo presidente do Barcelona.

A assessoria do craque Neymar informou nesta segunda por meio de um comunicado que o Paris Saint-Germain "foi informado" sobre o calendário do jogador, e por isso estava a par de que só poderia retornar aos treinos no dia 15 de julho no clube francês.

"Temos agenda tanto comerciais quanto institucionais. E essas datas já estavam previamente agendadas há meses", informou a NR Sports, acrescentando que Neymar vai comparecer no sábado à final do torneio de futebol Neymar Jr's Five, cujo encerramento ocorre anualmente em seu instituto no litoral de São Paulo.

O pai do craque também afirmou, ao site do canal Fox Sports, que o PSG já havia sido informado previamente sobre a ausência do atacante. "O motivo é sabido e agendado há um ano com as programações anuais do instituto e não podíamos mudar, e a apresentação será no dia 15. Simples assim... sem polêmica. E o PSG está informado e participa das ações do instituto", afirmou Neymar pai.

- Fim do estrelismo no PSG -

Criticado pela permissividade em relação ao astro desde sua chegada no verão europeu de 2017 por 222 milhões de euros, o clube parisiense mudou radicalmente sua postura para reafirmar sua autoridade.

O primeiro passo dessa tomada de controle foi visto no tom firme utilizado pelo presidente Nasser Al-Khelaifi em meados de junho, no encerramento de uma temporada decepcionante em termos gerais.

"Eles terão que fazer mais, trabalhar mais. (...) Eles não estão aqui para se divertir. Se algum jogador não está contente, as portas do clube estão abertas. Adeus! Eu não quero mais ter comportamentos de estrelas", apontou, sem citar Neymar, em uma entrevista na revista France Football.

O clube da capital foi campeão da Ligue 1, mas foi eliminado de forma humilhante nas oitavas da Champions.

Sua derrota na final da Copa da França e a falta de motivação e uma certa apatia nos últimos jogos do campeonato francês fizeram ressurgir as críticas contra o status de Neymar em Paris.

O brasileiro acumula duas temporadas complicadas, marcadas pelas lesões e atuações decepcionantes.

- Indefinição -

O tom firme utilizado pelo PSG nesta segunda-feira segue a mesma linha de uma declaração de 2017 de Leonardo, que reassumiu o cargo de diretor esportivo do clube parisiense: "Não importa se Neymar é Neymar, se Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo, o clube é a instituição maior e precisa ser respeitado. É o clube quem vai orientar um projeto, não é Neymar".

Mas na noite desta segunda, numa longa entrevista ao jornal Le Parisien, Leonardo, deixou a porta aberta para a saída do astro, "se houve uma oferta que agrade a todos".

"Hoje não sabemos se há alguém interessado nele e nem por qual preço", informou Leonardo.

Acusado de estupro em junho pela brasileira Najila Trindade por fatos que teriam ocorrido em Paris, e que o jogador e pessoas próximas e ele chamam de "armadilha", Neymar havia sido defendido com prudência pelo PSG.

Seu ex-clube, o Barcelona, que seria o suposto destino nesta janela do verão europeu, se manifestou por meio de seu presidente Josep Maria Bartomeu na semana passada: "Para acabar com tudo que tem saído na mídia, nós sabemos que Neymar quer deixar o PSG, sabemos disso. Mas também sabemos que o PSG não quer que Neymar saia. Então, não há nada".

Os sinais não são os melhores para o astro brasileiro, que teria o desejo de voltar ao clube onde brilhou entre 2013 e 2017, e com o qual conquistou a Liga dos Campeões de 2015. A dúvida é se esta seria uma forma de pressionar e fazer seu preço baixar. Por enquanto, está tudo em aberto entre PSG, Barça e Neymar.