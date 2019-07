Desmatamento e aquecimento, combinação mortal para a vida selvagem

O desmatamento tropical galopante, combinado com a mudança climática, impede que as espécies selvagens se desloquem para climas mais frescos, aumentando seu risco de extinção, alertaram pesquisadores nesta segunda-feira.

Menos de dois quintos das florestas da América Latina, Ásia e África facilitam aos animais e às plantas escapar dos aumentos de temperatura potencialmente intoleráveis, ressaltam os pesquisadores na revista Nature Climate Change.

"O desaparecimento das florestas tropicais entre 2000 e 2012 levou à perda de uma extensão superior ao tamanho da Índia que protegia as espécies dos efeitos da mudança climática", declarou à AFP Rebecca Senior, professora na universidade de Sheffield.

"Não só a perda de floresta suprime seu habitat, mas torna cada vez mais difícil o deslocamento das espécies", afirmam.

A ausência de vias que possibilitem aos animais migrarem para habitats mais frescos significa que o aquecimento climático "causará a extinção das espécies vulneráveis no plano nacional e mundial", acrescentou.

No ritmo atual da mudança climática, os animais e as plantas tropicais, mesmo que consigam se deslocar para zonas atualmente mais frescas, poderiam estar expostos em 2070 a um meio ambiente em média 2,7°C mais quente que durante a segunda metade do século XX, segundo o estudo.

Em uma perspectiva mais favorável, em que a humanidade conseguisse limitar o aquecimento climático global em 2°C em relação ao início da era industrial - perspectiva cada vez mais improvável -, as espécies das regiões tropicais sofreriam um aumento de 0,8°C em 2070.

O Acordo de Paris sobre o clima de 2015 pede às nações manter o aquecimento "bem abaixo" de 2°C.

- Colibris -

O aumento de apenas 1ºC desde a Revolução Industrial já reforçou a frequência e intensidade das ondas de calor, das secas e das tempestades tropicais.

Durante as mudanças climáticas anteriores, as espécies animais e vegetais sempre subiram ou desceram das montanhas, aproximaram-se ou se afastaram dos polos, ou se dirigiram para águas mais frias ou mais quentes.

Mas essas mudanças raramente foram tão rápidas como as atuais e nunca estiveram combinadas com uma fragmentação extrema do habitat.

"As espécies tropicais são particularmente sensíveis às mudanças de temperatura", declara Rebecca Senior. "A maioria não é encontrada em nenhuma outra parte do planeta e representa uma proporção enorme da biodiversidade mundial", acrescenta.

Muitos estudos mostraram até que ponto o aumento das temperaturas obrigou a fauna e flora a adaptarem seu comportamento, para conservar sua capacidade de se alimentar, se reproduzir ou ambos.

Segundo um estudo recente, alguns colibris tropicais, por exemplo, veem-se obrigados agora a procurar a sombra, enquanto antes sua prioridade era o néctar.

Cerca de 550 espécies - das quais mais de metade já estão ameaçadas de extinção - figuram na lista de vulneráveis à seca e às temperaturas extremas, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza.

Os anfíbios são especialmente vulneráveis. "Vivem em habitats peculiares, não podem ir muito longe e são muito sensíveis ao calor extremo e à seca", ressalta Rebecca Senior.

Este novo estudo é o primeiro a analisar a interação entre a perda de habitat tropical e a mudança climática em escala mundial durante uma década inteira.