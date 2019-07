Comunicado do Business Wire :Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc., uma das principais fornecedora de sensores LiDAR (Light Detection and Ranging) e soluções de sensoriamento inteligente, anunciou hoje que seu sistema proprietário de segurança perimetral LiDAR, solução QORTEX DTC? (Detection, Tracking, Classification), será usado para proteger uma instalação de segurança em grande escala na Coreia do Sul. Esta instalação, que inclui a implantação maciça de sensores LiDAR e licenças de software, expande significativamente a liderança da Quanergy na região da Ásia-Pacífico.

A Coreia está atualizando seus sistemas de segurança para as mais recentes inovações e avanços tecnológicos. Os atuais sistemas de câmeras e a tecnologia tradicional de prevenção contra invasões no perímetro não fornecem mais a percepção necessária para proteger instalações críticas de segurança.

Essa instalação em particular agora será integrada com QORTEX DTC? baseado em LiDAR da Quanergy, que acreditamos que melhorará significativamente o desempenho dos sistemas de vigilância. O QORTEX DTC? é uma solução altamente inteligente de plataforma de software e hardware combinados, composta pelo sensor M8 LiDAR da Quanergy e o software de percepção de inteligência artificial QORTEX. O sensor M8 LiDAR patenteado da Quanergy permite uma visão 360 graus completa em qualquer condição de luz ou clima, enquanto o software QORTEX incorpora algoritmos de percepção 3D para detectar, rastrear e classificar objetos com base na rica nuvem de pontos recebidos do M8.

"Fomos encarregados de fornecer uma solução de segurança inteligente, confiável e com baixo número de falsos alarmes para garantir uma instalação altamente sensível", disse o Dr. Louay Eldada, diretor executivo e cofundador da Quanergy. "O QORTEX DTC? da Quanergy é uma solução inteligente, precisa e totalmente automatizada que pode melhorar substancialmente os detalhes necessários para interpretar o mundo ao nosso redor."

Para esta instalação, a Quanergy está trabalhando com a iCent, um integrador de sistemas, para implantar a tecnologia e desenvolver a solução de segurança necessária que melhor atenda às necessidades da instalação. Além deste projeto, a Quanergy e a iCent manterão a parceria para levar soluções inovadoras de segurança da Quanergy para toda a Coreia do Sul.

"A tecnologia de segurança baseada em LiDAR da Quanergy nos permitiu desenvolver novas aplicações inteligentes com recursos avançados de vigilância", disse Moon Won San, diretor executivo da iCent. "Estamos orgulhosos dessa parceria com a Quanergy nessa integração na Coreia do Sul, que é apenas um exemplo do nosso compromisso de levar tecnologia avançada e segurança para todo o país."

A implantação na instalação de segurança começou no segundo trimestre de 2019 e será concluída em várias fases nos próximos meses.

