Irlanda diz que haverá 'grande relutância' da UE em adiar Brexit novamente

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, disse nesta segunda-feira que os líderes da União Europeia sentirão uma "grande relutância" em dar ao Reino Unido outro adiamento da saída britânica do bloco europeu (Brexit). De acordo com ele, muitos países da UE se sentiram "muito frustrados" e só adiarão a data de partida do Reino Unido por uma "razão muito boa", como uma eleição geral britânica.



O Brexit, marcado inicialmente para 29 de março, foi adiado depois que o Parlamento britânico rejeitou o acordo de divórcio entre o governo da primeira-ministra Theresa May e o bloco europeu. Agora, o Brexit está marcado para 31 de outubro.



May anunciou sua renúncia no mês passado. Os dois parlamentares que lutam para substituí-la, Boris Johnson e Jeremy Hunt, prometem retirar o Reino Unido da UE com ou sem acordo de divórcio. Fonte: Associated Press.