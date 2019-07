Petróleo fecha com resultados dispersos

Os preços do petróleo fecharam dispersos na segunda-feira, com os inversores atentos à evolução das tensões com o Irã.

No mercado de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para setembro recuou 12 centavos, a 54,11 dólares. Já em Nova York, o barril de WTI para agosto teve alta de 15 centavos, a 57,66 dólares.

Na semana passada, o Brent e o WTI recuaram 3,5% e 1,6%, respectivamente.

"Os atores do mercados mantêm sua atenção na evolução dos fatos no Irã", disse Robert Yawger, da Mizuho Securities.

O Irã anunciou nesta segunda que começou a enriquecer urânio a mais de 4,5%, acima do limite fixado no acordo internacional de 2015 sobre seu programa nuclear, cada vez mais frágil.