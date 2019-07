Comunicado do Business Wire :Diamond Crystal Brands

A Diamond Crystal Brands® fechou uma parceria com a Grand Brands Inc® para distribuir um inovador produto no ramo de serviços de alimentação: o True Lemon®. Agora, e bem a tempo para o verão do hemisfério Norte, saquinhos de True Lemon passam a adicionar sabor ao chá, a bebida favorita do sul dos Estados Unidos. Os consumidores podem sentir o sabor do suco recém-extraído do limão durante o ano todo em chás gelados ou qualquer outra bebida refrescante servida em mais de 350 restaurantes Krystal.

O True Lemon é composto de limão verdadeiro cristalizado e com sabor autêntico. Seus ingredientes simples e puros são oferecidos em um prático saquinho com uma porção. O produto não contém adoçantes, conservantes ou corantes artificiais, e é isento de organismos geneticamente modificados. E sem adição de açúcar, o True Lemon possui zero caloria. Essa forma de sabor do suco fresco de limão é higiênica e afasta qualquer preocupação relativa a desperdício e segurança alimentar. Por não requerer refrigeração para seu armazenamento, o produto é fácil de usar, servir e ser exposto em balcões de bebidas, mesas ou bancadas.

A Krystal Company inovou quando concordou em se tornar a primeira grande empresa de fast food a oferecer o True Lemon para adicionar sabor a bebidas.

"A Krystal é uma marca de restaurante emblemática e totalmente dedicada às comunidades onde atua. A empresa oferece serviços e produtos de máxima qualidade. Sabemos que os clientes vão adorar acrescentar um toque de sabor a suas bebidas com o True Lemon. O produto é prático e autêntico, assim como a Krystal", comentou Steve Cohn, diretor de marketing da Diamond Crystal Brands.

Cada saquinho de 0,8 g equivale ao suco de uma cunha de limão, e seu conteúdo é totalmente solúvel em bebidas quentes ou frias. Disponível em pacotes de 500 unidades ou 12 caixas dispensadoras de 100 unidades nos sabores limão e limão-siciliano, o produto é comercializado em restaurantes, cafés, lanchonetes, lojas de conveniência e distribuidores de produtos de cafeteria para escritórios comerciais.

Sobre a Diamond Crystal Brands

Líder de mercado em soluções de alimentos, bebidas e saquinhos de porções controladas para estabelecimentos de serviços de alimentação, a Diamond Crystal Brands fechou uma parceria com a Grand Brands Inc em julho de 2017 para distribuir e comercializar o True Lemon e o True Lime em restaurantes, cafés, bares e lanchonetes. Sediada na histórica cidade de Savannah, estado norte-americano da Geórgia, a Diamond Crystal Brands é uma importante empresa especializada em embalagens de porções exatas, produtos de mistura seca ou molhada, e impressões personalizadas. Seu portfólio de produtos inclui marcas como Café Delight, Chef's Companion e Flavor Fresh, além de propriedades licenciadas. A Diamond Crystal Brands é conhecida por sua constante qualidade, serviço, flexibilidade e inovação.

Sobre a Grand Brands/True Citrus

Sediada em Baltimore, a Grand Brands/True Citrus fabrica uma linha de produtos que inclui os saquinhos e sucos de limão-siciliano e limão não adoçados True Lemon e True Lime. Todos os produtos da True Citrus são elaborados a partir de receitas patenteadas que captam o sabor autêntico do suco recém-extraído de cítricos e utilizam apenas ingredientes simples e puros. Os produtos da True Citrus estão disponíveis na internet e em mais de 35 mil estabelecimentos de varejo, entre eles, restaurantes, cafés, lanchonetes, lojas de conveniência e distribuidores de produtos de cafeteria para escritórios comerciais.

Sobre a The Krystal Company

Fundada em 1932 na cidade de Chattanooga, estado norte-americano do Tennessee, a The Krystal Company é a cadeia de restaurantes de fast food original do sul dos Estados Unidos e foi selecionada para integrar a Lista dos 10 melhores estabelecimentos regionais de fast food de 2019 elaborada pelo USA Today. Até hoje, os hambúrgueres Krystal são servidos frescos, recém-preparados na grelha e no tradicional pão de formato quadrado em mais de 350 restaurantes distribuídos em 11 estados norte-americanos. Localizada em Atlanta, a Central de Suporte a Restaurantes da Krystal atende a uma equipe de 7.500 funcionários. Para obter mais informações, acesse krystal.com.

