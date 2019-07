Irã e o risco de proliferação nuclear

O Irã deu mais um passo para abandonar o acordo de 2015 sobre seu programa nuclear, ao anunciar ter enriquecido urânio a nível proibido de 4,5%, como resposta ao restabelecimento das sanções americanas.

- Qual porcentagem de enriquecimento de urânio?

O enriquecimento de urânio consiste em aumentar a proporção de isótopos físseis em urânio.

Segundo o acordo assinado em 2015, o Irã poderia enriquecer urânio em até 3,67%, um nível que permite alimentar centrais elétricas, mas muito abaixo dos 90% necessários para desenvolver uma bomba atômica.

Superar este limite de 3,67% é uma etapa tecnicamente importante para alcançar rapidamente concentrações superiores, destacou Robert Kelley, especialista do Instituto Internacional de Estocolmo para a Pesquisa sobre a Paz (Sipri).

"Se você enriquece a 3,5%, percorreu a metade do caminho, e se aumenta até 20%, terá finalizado aproximadamente 80% do trabalho", destacou à AFP este ex-pesquisador da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica).

Não obstante, na prática, um enriquecimento limitado a 5% seguiria sendo "insignificante" do ponto de vista militar e, significaria, principalmente, uma ação "política" (iraniana) para tentar obter o fim das sanções, acrescentou Kelley.

- Quais volumes?

Segundo especialistas, o equivalente a uma tonelada de urânio pouco enriquecido é necessário para fabricar uma bomba atômica, e a partir disto, obter 20 kg enriquecidos a 90%.

O acordo de Viena fixou as reservas máximas admissíveis de urânio pouco enriquecido em 300 kg, um limite superado em poucos quilos no início de julho por Teerã.

O objetivo do acordo era levar a um ano o tempo necessário para que o Irã pudesse eventualmente se equipar com a bomba, uma contagem regressiva virtualmente iniciada.

Mas, a quantidade disponível de urânio pouco enriquecido é apenas um dos múltiplos parâmetros do processo de desenvolvimento da bomba. O analista francês François Nicoullaud considera que, na prática, o Irã necessitaria entre "três e cinco anos" para dispor de uma verdadeira capacidade nuclear militar.

- Por que fala-se tanto sobre o reator de Arak?

O Irã também anunciou que vai retomar a construção do reator de água pesada de Arak (no centro do país),

modificado a partir do acordo de tal forma que a produção de plutônio seria impossível, alternativa ao urânio para fabricar uma bomba atômica.

David Albright, presidente do Instituto de Ciências e Segurança Internacional de Washington, advertiu que isto deve ser "considerado de forma séria e que dará um grande impulso ao E3 (países europeus que assinaram o acordo) para reintroduzir as sanções" contra o Irã.

Mas "seriam necessários vários anos para que o Irã conclua a construção do reator e consiga produzir plutônio", acrescentou. "O tempo seria de 10 a 15 anos", confirmou Nicoullaud.

- Quais são as outras etapas?

Teerã anunciou que as violações (ao tratado) anunciadas até agora são reversíveis "em algumas horas", no caso de um suficiente progresso nas negociações com as grandes potências.

Caso isso não ocorra, o Irã poderia retomar seu programa de instalação de centrifugadoras destinadas ao enriquecimento de urânio, o que inclui, em particular, a utilização do modelo IR-2M, mais avançado que as IR-1 atuais.

Ao usar o modelo IR-2M, o Irã poderia reduzir para sete meses o tempo necessário para enriquecer o urânio a um nível que permita desenvolver a arma atômica, segundo Albright.

Antes da entrada em vigor do acordo, que reduziu drasticamente o número dessas máquinas, o Irã tinha cerca de 20 mil centrifugadoras de todo tipo e havia armazenado ao redor de oito toneladas de urânio pouco enriquecido.

Além dos ingredientes nucleares estritos, o país precisa de outros equipamentos industriais para produzir uma bomba: "devemos nos preguntar em qual ponto se encontram em relação ao desenvolvimento mecanizado de explosivos de alta potência", destaca Kelley, que acredita que o Irã tem um "déficit" neste aspecto.

O Irã que, até nova ordem, segue submetido a inspeções reforçadas por parte da AIEA, também teria que realizar testes e comprar diversos equipamentos, e tudo isso seria detectável.