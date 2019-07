Comunicado do Business Wire :State Street Corporation

State Street Corporation (NYSE:STT) anunciou hoje que nomeou Jörg Ambrosius como chefe dos negócios no Reino Unido, Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Ambrosius, um veterano de 18 anos da State Street, se reportará a Francisco Aristeguieta, o recém-nomeado chefe de negócios internacionais da State Street. Ambrosius sucederá Liz Nolan, que foi nomeada chefe da equipe de Entrega Global da State Street, gerenciando operações mundiais e infraestrutura, no início deste ano. Ambrosius também atuará no Comitê Administrativo da State Street, seu grupo de estratégia e formulação de políticas mais experientes. A nomeação de Ambrosius está sujeita a aprovação regulatória.

Como chefe da State Street para EMEA, Ambrosius será responsável por todas as atividades empresariais na região, incluindo estratégia de direção, engajamento de clientes, desenvolvimento de talentos, supervisão do gerenciamento de riscos, busca de oportunidades de crescimento e gestão de relacionamentos com diversas partes interessadas, incluindo autoridades locais e órgãos reguladores.

Ambrosius tem mais de 25 anos de experiência no setor de serviços financeiros. Ele foi, mais recentemente, codiretor de negócios de Serviços Globais da State Street na EMEA e chefe de seu negócio global de serviços de riqueza soberana. Nestas posições, foi responsável por conduzir e executar estratégias de negócios, processos de gerenciamento de riscos e proporcionar uma experiência de 'uma State Street' aos clientes.

"A região da EMEA é muito importante para nós e estamos orgulhosos por ter uma presença lá há quase 50 anos com mais de 13.000 funcionários", disse Francisco Aristeguieta. "Ao longo de sua carreira, Jörg demonstrou liderança de sucesso em negócios e equipes importantes, sendo que agora impulsionará nossa estratégia EMEA. Nossos clientes e o setor estão em um momento de profunda mudança, e o histórico de Jörg como parceiro estratégico para clientes institucionais, seu conhecimento de regulamentos regionais complexos e diversificados, bem como sua experiência de trabalho em amplos grupos de partes interessadas o posicionam perfeitamente para esta função. Estou confiante de que ele entregará resultados satisfatórios a nossos clientes e nossa empresa."

Ambrosius acrescentou: "Estou animado em assumir este nova função em um momento tão importante à State Street, nossos clientes e à indústria. É vital que estejamos concentrados em fornecer parcerias estratégicas a nossos clientes para ajudá-los a superar desafios e atingir seus objetivos, cumprindo nossos compromissos financeiros com nossos acionistas e mantendo a excelência em riscos. Temos uma plataforma muito forte na EMEA a construir, e buscarei trabalhar com as equipes em toda a região a fim de impulsionar o crescimento e gerar retornos."

A State Street Corporation (NYSE: STT) é líder mundial na prestação de serviços financeiros a investidores institucionais, incluindo serviços de investimentos, gestão de investimentos bem como pesquisa e negociação de investimentos. Com US$ 32,6 trilhões em ativos sob custódia e administração e US$ 2,8 trilhões* em ativos sob gestão em 31 de março de 2019, a State Street opera mundialmente em mais de 100 mercados geográficos, empregando cerca de 40.000 em todo o mundo. Para mais informações, acesse o site da State Street em www.statestreet.com.

* Os ativos sob gestão incluem ativos do SPDR® Gold ETF e do SPDR® Long Dollar Gold Trust ETF (cerca de US$ 33 bilhões em 31 de março de 2019), aos quais a State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) atua como agente de marketing; a SSGA FD e a State Street Global Advisors são afiliadas.

Este Comunicado à Imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários dos EUA, incluindo declarações sobre funções, responsabilidades e potencial da recém-nomeada diretoria da State Street em seus negócios no Reino Unido, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) (cuja nomeação está sujeita à aprovação regulatória) e prioridades associadas bem como objetivos de negócios e acionistas. As declarações prospectivas são frequentemente, mas nem sempre, identificadas por tal terminologia voltada ao futuro como "querer", "esperar", "acreditar", "ter expectativa", "prioridade", "objetivo", "plano", "estratégia", "antecipar", "pretender", "estimar", "buscar", "poder", "tendência" e "meta", ou declarações similares ou variações de tais termos. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro, mas são inerentemente incertas e baseadas em suposições atuais, difíceis de prever, que envolvem vários riscos e incertezas. Logo, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso nestas declarações, sendo que estas declarações não devem ser consideradas como representando nossas expectativas ou crenças a partir de qualquer momento subsequente àquele que este Comunicado à Imprensa é publicado pela primeira vez. Fatores importantes que possam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados por quaisquer declarações prospectivas são estabelecidos em nosso Relatório Anual de 2018 no Formulário 10-K e em nossos subsequentes registros na SEC. Estimulamos os investidores a ler estas registros, particularmente as seções sobre fatores de risco, a fim de obter informações adicionais referentes a quaisquer declarações prospectivas e antes de tomar qualquer decisão de investimento. As declarações prospectivas contidas neste Comunicado à Imprensa não devem ser consideradas como representando nossas expectativas ou crenças a partir de qualquer momento subsequente ao lançamento deste Comunicado à Imprensa, sendo que não empreendemos esforços para revisar estas declarações prospectivas com o fim de refletir eventos após este momento.

