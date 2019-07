Vaticano tira a imunidade do núncio da França acusado de agressão sexual

O Vaticano retirou a imunidade diplomática do núncio apostólico na França, monsenhor Luigi Ventura, que foi objeto de uma investigação por supostas "agressões sexuais", informou um porta-voz do ministério das Relações Exteriores da França nesta segunda-feira.

"O Ministério da Europa e das Relações Exteriores, que transmitiu à Santa Sé um pedido para retirar a imunidade do núncio apostólico na França, formulado pelo promotor de Paris, recebeu a confirmação da Santa Sé de que ele renunciou à imunidade neste caso", afirmou o porta-voz.

Monsenhor Luigi Ventura, de 74 anos, é acusado por quatro homens de agressão sexual. Três afirmam que o núncio apalpou suas nádegas.

Ventura prestou depoimento em abril à polícia francesa,segundo uma fonte judicial.

A primeira denúncia foi apresentada em fevereiro, depois que um homem de 30 anos afirmou que Ventura apalpou suas nádegas durante uma cerimônia na prefeitura de Paris em 17 de janeiro.

Pouco depois, outros dois homens denunciaram fatos semelhantes que teriam acontecido em 2018. Um quarto homem apresentou uma queixa contra Ventura um tempo depois.

Diplomata de carreira do Vaticano, Luigi Ventura é representante diplomático da Santa Sé na França desde 2009. Antes, foi padre na nunciatura do Brasil, da Bolívia e do Reino Unido, antes de ser nomeado secretário de Estado em Roma.

Os embaixadores do Vaticano beneficiam de imunidade diplomática e não podem ser forçados a depôr perante a Justiça.