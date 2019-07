AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump recebe o emir do Catar -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Primeiros passeios de helicóptero da Uber -

BOGOTÁ (Colômbia) - Suprema Corte chama ex-comandante das FARC para julgamento -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Deputados conservadores votam na primeira rodada para eleger novo líder - (até 22 de Julho)

BAKU (Azerbaijão) - Sessão da UNESCO para decidir Patrimônio Mundial - (até 10 de Julho)

MINEO (Itália) - Matteo Salvini assiste ao fechamento do maior centro de acolhimento de requerentes de asilo da Europa -

LONDRES (Reino Unido) - Debate na ITV entre Boris Johnson e Jeremy Hunt, que disputam liderança do Partido Conservador -

PARIS (França) - Irmã do príncipe herdeiro saudita é julgada por ordenar que guarda-costas batesse em trabalhador - 09H30

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Negociador da UE para o Brexit Michel Barnier encontra Stephen Barclay, ministro do Reino Unido responsável pelo Brexit - 12H30

MÔNACO (Principado de Mônaco) - Mônaco se torna a primeira nação com cobertura total de 5G - 14H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Anistia Internacional organiza conferência sobre assassinato do jornalista saudita Khashoggi - 15H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

PAMPLONA (Espanha) - Festival de São Firmino - (até 15)

SÃO SEBASTIÃO (Espanha) - Coletiva de imprensa Woody Allen -

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - 20º aniversário de revolta estudantil -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, organiza coletiva de imprensa -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Torneio de tênis de Wimbledon - (até 13 de Julho)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Sentença do ex-jogador da NBA Chuck Person - 12H00

QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2019

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA IBGE (junho) - 10H00

Europa

(+) VIENA (Áustria) - AIEA realiza reunião especial de governadores para discutir programa nuclear do Irã -

Ásia-Pacífico

(+) XANGAI (China) - China International Robot Show - (até 13)

África

NAIRÓBI (Quênia) - Conferência regional de alto nível organizada pela ONU sobre contra-terrorismo e extremismo violento - 03H00 (até 11)

QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2019

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Delegação do Conselho de Segurança da ONU visita a Colômbia - (até 14)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola IBGE (junho) -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência com Harvey Weinstein para confirmar seus novos advogados antes de julgamento por agressão sexual -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Powell, chefe do Federal Reserve, testemunha perante o comitê do Senado -

Europa

HELSÍNQUIA (Finlândia) - Reunião de ministros da EU sobre o meio ambiente - (até 12)

VIENA (Áustria) - Opep publica relatório mensal -

SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2019

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Começa oficialmente campanha eleitoral na Argentina para presidenciais de outubro -

Europa

(+) PARIS (França) - Veredito no julgamento de manifestante 'colete amarelo' acusado de antissemitismo -

Ásia-Pacífico

(+) CHRISTCHURCH (Nova Zelândia) - Polícia organiza evento para recolher armas proibidas após ataques de mesquitas -

SÁBADO, 13 DE JULHO DE 2019

América

(+) HAVANA (Cuba) - Sessão do Parlamento cubano - (até 15)

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2019

América

(+) SANTA FE (Argentina) - Cúpula do bloco comercial do Mercosul na América do Sul - (até 17)

Ásia-Pacífico

(+) NOVA DÉLHI (Índia) - Lançamento da missão indiana para a Lua -

(+) PEQUIM (China) - China realiza coletiva de imprensa para divulgar crescimento do PIB no 2T19, produção industrial, vendas no varejo e investimento em ativos fixos - 00H00

TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2019

América

(+) MARTHA'S VINEYARD (Estados Unidos) - 20º aniversário da morte de John Kennedy Junior em acidente de avião -

(+) ESHOWE (África do Sul) - 2019 UNAIDS Global Report -