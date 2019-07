Comunicado do Business Wire :Octapharma

A Octapharma anunciou hoje que foram apresentados novos dados sobre os benefícios do Nuwiq® em pacientes com hemofilia A durante um simpósio científico no 27º Congresso da Sociedade Internacional sobre Trombose e Hemostasia (ISTH) em Melbourne, Austrália. O simpósio, intitulado "Protegendo convenientemente o que é importante: Nuwiq® (Simoctocog Alfa) em PUPs e Profilaxia Personalizada", focado em abordar algumas das necessidades clínicas mais importantes de pessoas com hemofilia A, incluiu dados finais do estudo NuProtect em pacientes não tratados previamente (PUPs), que foram apresentados pela primeira vez. O simpósio foi presidido por Ellis J. Neufeld (St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, EUA).

"Estamos muito satisfeitos em apresentar os dados finais do estudo NuProtect em PUPs, confirmando a taxa favorável de desenvolvimento de inibidores com Nuwiq® relatada na análise provisória anterior", declarou a chefe da Unidade de Negócios Internacionais de Hematologia da Octapharma, Larisa Belyanskaya.

Olaf Walter, membro do conselho da Octapharma, disse "Os dados apresentados no simpósio baseiam-se em uma ampla experiência clínica com Nuwiq®.O congresso ISTH é uma plataforma chave para o intercâmbio de informações no campo da hemofilia internacional e estamos orgulhosos de apresentar estes novos e robustos PUPs, que acreditamos ajudará a melhorar o tratamento com hemofilia A."

Não há duas pessoas com a mesma hemofilia A, e a terapia deve refletir as características e necessidades de cada indivíduo. Robert Klamroth (Vivantes Klinikum, Berlim, Alemanha) apresentou dados sobre o uso da informação farmacocinética (PK) para personalizar a profilaxia com Nuwiq®. No estudo NuPreviq, uma abordagem de dosagem individualizada permitiu que mais da metade dos pacientes (57%) reduzissem a dosagem com Nuwiq® para duas vezes por semana ou menos, ao mesmo tempo que oferece proteção efetiva contra sangramento, com 83% das pessoas livres de sangramentos espontâneos durante os 6 meses de profilaxia personalizada. Não houve inibidores de FVIII ou eventos adversos graves ou severos relacionados ao tratamento.

O desenvolvimento de inibidores continua a ser uma grave complicação do tratamento da hemofilia A, principalmente em PUPs, com até 35% de PUPs que desenvolvem inibidores de FVIII. Ri Liesner (Great Ormond Street Hospital, Londres, RU) apresentou pela primeira vez os dados finais do estudo NuProtect, que investigou o desenvolvimento de inibidores em 108 PUPs tratados com Nuwiq®. A incidência cumulativa de inibidores de alto título foi de apenas 17,6%, e nenhum paciente com mutações no gene F8 não nulo desenvolveu inibidores. O Nuwiq® foi bem tolerado.

Em pessoas com hemofilia A que desenvolvem inibidores, a indução de tolerância imunológica (ITI) é a única abordagem clinicamente comprovada para remover inibidores e permitir que as pessoas retomem a terapia eficaz de profilaxia com FVIII. Georgina Hall (University of Oxford e John Radcliffe Hospital, Oxford, RU) compartilhou a experiência no mundo real de usar Nuwiq® para ITI, relatando a eliminação do inibidor em 8 de 10 (80%) pacientes tratados até o momento. À medida que novos tratamentos se tornam disponíveis para pessoas com hemofilia A e inibidores, existe um interesse crescente na combinação de ITI com outros produtos. Carmen Escuriola Ettingshausen (Haemophilia Centre Rhein Main, Mörfelden-Frankfurt, Alemanha) introduziu o estudo iniciado pelo pesquisador MOTIVATE, que investigará a eficácia e segurança do "padrão de cuidados" do ITI com novas abordagens do ITI combinando FVIII com emicizumab, ou profilaxia de emicizumab sozinho, em pessoas com inibidores.

Sobre o Nuwiq®

O Nuwiq® é uma proteína rFVIII de 4ª geração, produzida em uma linha celular humana sem modificação química ou fusão com nenhuma outra proteína. O Nuwiq® é cultivado sem aditivos de origem humana ou animal, é desprovido de epitopos proteicos não humanos antigênicos e tem alta afinidade para o fator de coagulação do von Willebrand. O tratamento de Nuwiq® foi avaliado em sete ensaios clínicos completos que incluíram 201 pacientes previamente tratados (PTPs; 190 pessoas) com hemofilia A grave, incluindo 59 crianças. O Nuwiq® é aprovado para uso no tratamento e profilaxia de sangramento em todas as faixas etárias de PTPs com hemofilia A na UE, EUA, Canadá, Austrália, América Latina e Rússia. Estão planejadas mais apresentações do Nuwiq® em todo o mundo.

Sobre a hemofilia A

A Haemophilia A é um distúrbio hereditário ligado ao cromossomo X causado pela deficiência de FVIII que, se não tratado, leva a hemorragias em músculos e articulações e, consequentemente, a artropatias e morbidade grave. O tratamento profilático de substituição de FVIII reduz o número de episódios hemorrágicos e o risco de dano articular permanente. Este distúrbio afeta um em cada 5.000 a 10.000 homens em todo o mundo. Globalmente, 75% dos casos de hemofilia são deixados sem diagnóstico ou sem tratamento. O desenvolvimento de anticorpos neutralizantes do FVIII (inibidores do FVIII) contra o FVIII infundido representa a complicação mais grave do tratamento O risco cumulativo de desenvolvimento de inibidores de FVIII é relatado como sendo de até 39%.

Sobre a Octapharma

A visão da Octapharma é: "Nossa paixão nos leva a fornecer novas soluções de saúde que promovem o avanço da vida humana". Com sede em Lachen, Suíça, a Octapharma é uma das maiores fabricantes de proteína humana no mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir do plasma humano e linhas de células humanas. Como uma empresa familiar, a Octapharma acredita no investimento para fazer diferença nas vidas das pessoas - e vem fazendo isto desde 1983, pois está no nosso sangue. Os valores da nossa empresa são Propriedade, Integridade, Liderança, Sustentabilidade e Empreendedorismo.

Em 2018, o Grupo alcançou EUR 1,8 bilhão em receitas e um resultado operacional de EUR 346 milhões. Além disso, investiu EUR 240 milhões em P & D e em gastos de capital para garantir a prosperidade futura. A Octapharma emprega 8.314 pessoas em todo o mundo para dar suporte ao tratamento de pacientes em 115 países com produtos em três áreas terapêuticas:

-- Hematologia (distúrbios de coagulação)

-- Imunoterapia (distúrbios imunológicos)

-- Cuidados intensivos

A Octapharma possui sete locais de P & D e seis unidades de produção de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia.

Para mais informações, acesse www.octapharma.com

