Em Hong Kong, ativistas buscam apoio de turistas chineses

Milhares de manifestantes marcharam em uma das áreas mais turísticas de Hong Kong neste domingo, 7. Eles buscavam apoio de turistas chineses ao movimento, que se opõe a uma lei que permitiria extradições para a China continental. Os protestos receberam pouca cobertura da China continental, com bloqueio a notícias sobre as maiores manifestações desde a sangrenta repressão de atos pró-democracia de 1989. (Com agências internacionais).