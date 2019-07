Trump diz que centros de detenção de migrantes serão abertos à imprensa

O presidente americano Donald Trump disse neste domingo que os centros de detenção de migrantes, cujas condições precárias e de superlotação foram objeto de críticas nos últimos dias, abrirão suas portas a jornalistas.

"Começarei a mostrar alguns desses centros de detenção à imprensa. Quero que a imprensa entre e os veja", disse o presidente a jornalistas em Morristown, New Jersey.

"Deixaremos alguns jornalistas entrarem porque estão atestados", acrescentou.

Seus comentários são feitos depois que os jornais The New York Times e The El Paso Times publicaram no sábado uma matéria que descrevia uma estação da Patrulha Fronteiriça em Clint, Texas, ocupada por centenas de crianças vestidas com roupa suja e trancados com doenças em celas.

Trump classificou o conteúdo de "engano".

"O odor da roupa suja das crianças era tão forte que se estendeu para a roupa dos agentes. As pessoas da cidade apertavam seus narizes quando passavam por ali para ir trabalhar. As crianças choravam constantemente", disse a publicação.

"Uma menina parecia querer se suicidar, e os agentes a fizeram dormir em uma maca em frente a eles, para tê-la à vista enquanto faziam os trâmites dos recém-chegados", acrescenta.

A matéria ecoou um relatório de controle do Departamento de Segurança Nacional (DHS, na sigla em inglês), publicado na semana passada, que advertiu sobre o "confinamento perigoso" em vários centros de detenção, onde são detidos milhares de migrantes que em geral fogem da violência e da pobreza, e tentam permanecer nos Estados Unidos.

Legisladores democratas que também visitaram os centros de detenção informaram sobre superlotação de celas e ausência de água corrente. Crianças e adultos não tinham acesso a medicamentos e não tomavam banho há duas semanas.

Em um tuíte, Trump disse que "se os imigrantes ilegais não estão contentes com as condições nos centros de detenção construídos ou recondicionados rapidamente, diga a eles que não venham. Problema resolvido!".