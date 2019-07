Comunicado do Business Wire :Smilegate Entertainment

A Smilegate Entertainment anunciou, no dia 8 de julho, o lançamento oficial de seu jogo de RV de aventura de encontros, chamado FOCUS on YOU, além do jogo de RV de ação e aventura, ROGAN: The Thief in the Castle.

A Smilegate Entertainment lançou seu jogo de RV de aventura de encontros FOCUS on YOU. FOCUS on YOU é um jogo de RV em que o jogador, um estudante do ensino médio que gosta de fotografia, pode ir a um encontro com a personagem feminina, HAN YUA, em lugares virtuais, incluindo um café, uma escola e uma área de resort, participando de várias atividades, como uma sessão de fotos. O jogo de RV se diferencia dos outros ao permitir que os jogadores formem uma conexão mais profunda com HAN YUA e se lembrem do primeiro amor deles através de vários recursos, como reconhecimento de voz, troca de roupas e modo flashback, quando os jogadores podem reproduzir novamente certos episódios. FOCUS on YOU está disponível em plataformas de RV para PC, como STEAM VR, Oculus, VIVEPORT e também pode ser jogado no PlayStation VR. O preço do jogo é de US$ 39,99. (Gráfico: Business Wire)

O jogo de RV se diferencia dos outros ao permitir que os jogadores formem uma conexão mais profunda com HAN YUA e se lembrem do primeiro amor deles através de vários recursos, como reconhecimento de voz, troca de roupas e modo flashback, quando os jogadores podem reproduzir novamente certos episódios.

No jogo ROGAN: The Thief in the Castle, um jogo de RV de ação e aventura, o jogador se torna o ladrão Rogan e soluciona incidentes misteriosos que acontecem no Castelo Blackstone, ambientado nos tempos medievais. Seu mundo enorme e sua história repleta de tensão, criados por um escritor profissional, são bastante atraentes para cativar os jogadores.

Rogan convida os jogadores a uma ação de alto nível com seu sistema de som surround 3D, permitindo que os usuários sintam a emoção do jogo estratégico enquanto reconhecem os inimigos através dos sons e se escondem atrás dos objetos que os rodeiam.

Os dois jogos foram exibidos em várias feiras de jogos mundiais, incluindo a Tokyo Game Show (TGS), a Taipei Game Show (TPGS) e a Pax Australia (PAX AUS), sendo bem recebidos pelos visitantes.

FOCUS on YOU e ROGAN estão disponíveis em plataformas de RV para PC, como STEAM VR, Oculus e VIVEPORT. O FOCUS on YOU também pode ser jogado no PlayStation VR. O preço de cada jogo é de US$ 39,99.

"O Focus on You e o ROGAN apresentam um nível mais alto de efeitos visuais e histórias do que os jogos de RV anteriores e esperamos boas críticas dos jogadores. A Smilegate está comprometida em continuar desenvolvendo jogos de alta qualidade", declarou KIM DAE JIN, diretor de divisão da Smilegate Entertainment.

Para obter mais informações sobre os jogos e sobre como comprá-los, visite os sites oficiais.

FOCUS on YOU: focusonyou.smilegateentertainment.com

ROGAN: The Thief in the Castle: rogan.smilegateentertainment.com

Smilegate Entertainment HoChan Joo +82-31-600-8316 hcjoo@smilegate.com

