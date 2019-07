Guaidó anuncia que oposição retomará diálogo com governo da Venezuela em Barbados

A oposição venezuelana retomará o diálogo com delegados do presidente Nicolás Maduro, anunciou neste domingo o líder parlamentar Juan Guaidó, ao afirmar que a nova tentativa acontecerá na ilha caribenha de Barbados em uma data não informada.

"Nos dirigimos ao país e a comunidade internacional, a fim de anunciar que em atenção à mediação do Reino da Noruega (...) se assistirá a uma reunião com representantes do regime usurpador em Barbados, para estabelecer uma negociação de saída da ditadura", afirmou Guaidó em comunicado.

Reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, o líder opositor insistiu que as negociações buscam abror caminho para "o fim da usurpação" de Maduro e um governo de transição que convoque "eleições livres e com observação internacional".

Os diálogos em Oslo para resolver a crise política e socioeconômica no país petroleiro foram congelados depois que Guaidó denunciou o "assassinato" - em 29 de junho - do capitão Rafael Acosta Arévalo, preso após ser relacionado a um suposto planp de magnicídio.

Concordando com as denúncias de um novo complô contra si, Maduro assegurou em 27 de junho que o diálogo com a oposição "vai continuar" e prometeu avançar "em acordos verificáveis" pela "paz da Venezuela".

Durante o tradicional desfile de 5 de julho para celebrar a independência da Venezuela, Maduro afirmou que nesta semana haverá "boas notícias" em torno das negociações que aconteceram em maio na Noruega.

Setores da oposição são críticos com o diálogo por considerar que o presidente busca "ganhar tempo".

Entretanto, Guaidó pediu a seus apoiadores para não cederem a "intrigas", garantindo que a principal motivação das negociações é "pôr fim ao sofrimento dos venezuelanos".

O líder opositor argumentou que receberão em Caracas ao representante especial da União Europeia para a Venezuela, Enrique Iglesias, "como parte da ofensiva internacional" contra Maduro.