Mitsotakis, o diplomado em Harvard que derrotou o esquerdista dos ajustes

O conservador Kyriakos Mitsotakis, um diplomado em Harvard e membro de uma família veterana da política grega, derrotou o governo de Alexis Tsipras, o esquerdista que dos ajustes econômicos.

Três anos após assumir a liderança do Partido Conservador - que também foi dirigido por seu pai -, este ex-consultor da McKinsey em Londres quer criar "melhores" empregos. Seu programa inclui medidas como relançar o crescimento e atrair mais investidores estrangeiros, por meio da redução dos impostos para as empresas.

Ligado ao mundo empresarial, entre outros cargos, Mitsotakis foi ministro da Reforma Administrativa no último governo conservador de Antonis Samaras (2012-2014). À época, ficou encarregado de demitir cerca de 15 mil funcionários públicos diante da pressão dos credores do país.

O corte de funcionários foi interrompido pelas eleições antecipadas de janeiro de 2015, o que não o fez perder o apelido de "homem de ferro".

Diante do temor de que os funcionários gregos e suas famílias - um considerável percentual do eleitorado - lhe dessem as costas, Kyriakos Mitsotakis prometeu que não fará novas demissões.

Em um país no qual o nepotismo é uma tradição de longa data, Kyriakos Mitsotakis garantiu que não nomeará membros de sua família para o governo e disse que quer se distanciar de sua herança familiar.

Kyriakos é filho do ex-primeiro-ministro Konstantinos Mitsotakis. Sua irmã, Dora Bakoyannis, foi ministra das Relações Exteriores e prefeita de Atenas. O novo conselheiro da capital, Costas Bakoyannis, é seu sobrinho.

Seus críticos de esquerda consideram Mitsotakis o transformador da Nova Democracia em uma mistura de nacionalismo e neoliberalismo. Também é responsável por modernizar a imagem do Partido Conservador, ao apresentar às legislativas vários candidatos com menos de 40 anos.

Fã de basquete, Kyriakos Mitsotakis é pai de três filhos e é casado com Mareva Grabowski, uma das criadoras da marca de roupa de luxo Zeus+Dione.